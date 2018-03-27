JR紀言愷挑戰史上最帥濟公 造型時尚又新潮

2018年03月27日 13:05 中時 洪秀瑛

JR紀言愷演濟公，造型時尚。（天晴音樂提供）

濟公萌帥。（天晴音樂提供）

嚴子賢（左起）、JR紀言愷、方妍心。（天晴音樂提供）

JR紀言愷正在橫店拍攝第2季《濟公伏魔錄》，日前開鏡儀式，JR紀言愷以時尚濟公造型登場，萌帥形象令人眼睛一亮，被陸媒譽為「史上最帥濟公」，這也是JR演藝生涯的一大突破，首度演出古裝劇，他表示，到橫店之前每天睡不著，對自己即將詮釋的經典人物濟公又愛又怕，一直到正式拍攝和導演及製作人溝通表演方法，獲得認可後才放下心中大石。

第2季《濟公伏魔錄》為台灣資深製作人兼編劇方泓仁全力打造的超級網劇，第1季上線98天點擊破億，聲勢驚人。網路仍在熱播中，趁勝追擊邀JR紀言愷全新打造萌帥濟公，果然一登場就獲得在場的陸媒讚賞。

這次《濟公伏魔錄》的造型由《三生三世十里桃花》的造型團隊設計，顛覆傳統濟公形象，設計出時尚又古典的濟公造型，JR留著齊肩長髮，船型濟公帽，身上的袈裟更有著現代網狀牛仔布破洞，大膽突破以往髒髒破破的濟公形象，JR第一天定裝之後，連自己都不敢相信的說：「你們確定濟公可以穿得這麼時尚喔？」

製作人方泓仁同時也是台灣知名編劇，曾經打造《小資女孩向前衝》、《神機妙算劉伯溫》、《新濟公活佛》等家喻戶曉的經典好戲，捧紅邱澤、柯佳嬿、陳浩民、黃少祺等，這次他擔綱該劇總編審，對劇集的整體風格進行嚴格把控。他表示《濟公伏魔錄》整體風格輕鬆愉悅，充滿積極向上的正能量。當初在尋找新一代濟公人選的時候傷透腦筋，最後在旅行的火車上，想到日本的JR線，腦海中靈光乍現的想起一直很想合作的JR紀言愷，終於在最後關頭敲定男主角。他笑說這可能也是冥冥中濟公師父給他的指示吧。

《濟公伏魔錄》預計將拍攝3個月，今年暑假後上線，由於濟公題材深受華人世界歡迎，歷任演出濟公的藝人都受矚目，但最經典的當屬陳浩民所扮演的頑皮濟公，JR表示，自己做足功課，將每一位前輩詮釋的濟公角色都找出來仔細研究，也揣摩出自己飾演濟公師父的方法，希望能夠受到觀眾的喜愛。

由於濟公的服裝新潮，加上古裝頭套，JR每天著裝時間就要花2小時，目前橫店的氣溫依然偏低，他說自己每天穿著戲服就重達好幾公斤，十分保暖，但他也擔心，這麼厚重的服裝到拍攝後期遇到夏天怎麼辦？

對於自己身材十分注意的JR，最痛苦的事就是劇組的盒餐都偏油，他餐餐都要將飯菜過水之後才吃，他說，每天拍戲的時間很長，完全沒時間健身，只好更加注意飲食，希望戲殺青的時候，自己仍能維持現在的身材。

(中時)