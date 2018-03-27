莫子儀床戰女星 釦子解不開尷尬惹

莫子儀和黃姵嘉拍激情戲。（客台提供）

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莫子儀和黃姵嘉拍床戲。（客台提供）
莫子儀和黃姵嘉拍床戲。（客台提供）
莫子儀和楊小黎演夫妻。（客台提供）
楊小黎演媽媽得心應手。（客台提供）

客家電視2018文學戲劇《台北歌手》講述1940年代「台灣第一才子」呂赫若的故事。劇中演「正宮」的楊小黎與小三黃姵嘉今天在記者會上，一見面就火藥味十足，黃姵嘉羞聊與莫子儀的第一次激情戲，楊小黎在一旁吃味說：「怎麼樣？我老公好用嗎？」

黃姵嘉這次在《台北歌手》獻出許多第一次，首次演媽媽，詮釋生小孩過程的痛苦，還有臉紅心跳的激情戲。因為是第一次拍床戲，對象又是擁有勾人電眼的莫子儀。黃姵嘉說，本來拍攝前有點緊張，沒想到拍攝過程像是運動大會累死人，甚至連莫子儀重要關鍵脫衣服時，卻因黃姵嘉衣服釦子太多解不開，最後導演只好叫黃姵嘉先把釦子解開一半，才讓莫子儀順利脫衣服拍完床戲。

楊小黎飾演媽媽有多次經驗，得心應手。楊小黎表示，聽到要跟小孩子演戲，包包就會預先準備各式零食，再加上用玩遊戲的方式教導，每次都無往不利。不過其中一場戲由於嬰兒太小無法安撫，只好臨時換上假娃娃上陣。楊小黎說，要對著有盧廣仲髮型的娃娃唱歌唱到落淚，實在是挑戰，還好正式拍攝時進入角色，即便對著假娃娃還是眼淚直滴、哭到無法自己。

《台北歌手》記者會當天除兩位女主角外，飾演呂赫若好友的陳家逵、溫吉興、廖苡喬也出席活動，他們大爆導演的料，笑說導演樓一安很愛在片場喊笨蛋，看到有人回頭就說「回頭的人是笨蛋」。

此外，《台北歌手》也與臺灣文學館合作，4月3日至5月6日在1樓藝文大廳推出戲劇展覽； 4月21日下午2點，在文學體驗室舉辦戲劇座談。當天將邀導演樓一安、演員莫子儀及小說家高翊峰，3人將從文學改編成戲劇的挑戰談起，再提及呂赫若的小說如何在戲劇中呈現，以及在文學上的意義。

《台北歌手》自4月2日起，週一至週四晚間10點，於客家電視頻道、YouTube播出外，其他包括酷瞧、CHOCO TV追劇瘋、KKTV難以抗劇、LiTV線上影視、LINE TV精彩隨看、公視＋皆可收看。

(中時)

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