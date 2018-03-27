不是金正恩？ 搭神秘火車訪京北韓高官可能是她

2018年03月27日 12:26 中時電子報 蔡萱

過去專載北韓領導人外訪的神祕綠色列車在26日現身北京，讓外界瘋傳金正恩秘密訪問中國。儘管有外媒引述消息人士說法證實了金正恩出訪的消息，但部分日媒仍認為指出，大動作搭火車抵京的北韓高官，可能是再次派了月前於平昌冬奧搶盡風頭的金正恩胞妹金與正，而非金正恩。

日本《日本經濟新聞》、《朝日新聞》、美國《國家利益》等媒體報導，外交消息人士之間認為，搭神秘火車秘密訪問北京的北韓高官可能不是金正恩，而是他的胞妹金與正，不過消息人士仍無法肯定究竟北韓是出動誰大動作訪問北京。

美國五角大廈的資深顧問柯林斯（Robert Collins）也認為，神秘火車上若非是金正恩，那可能就是近日在國際舞台上逐漸展露頭角的金與正。

北韓領導人金正恩從5日接見到訪平壤的南韓特使團後，已經有3周沒有公開露面。南韓統一部也在26日回應，金正恩可能在為兩韓國家領導人會談做準備，強調暫時沒有特殊的情況發生。

對此美、日、韓的相關單位都回應，正在關注相關消息，但都未證實金正恩訪問北京。過去北韓已故領導人金正日在2011年秘密訪問中國時，兩國的官方媒體都是等到金正日回國後，才對外宣布已經結束了外訪行程的消息。

現年約30歲的金與正擔任北韓勞動黨中央委員會第一副部長及中央政治局候補委員，也是近年來最受哥哥金正恩信任的人之一。金正恩還在月前派她作為特使出席南韓平昌冬奧，成為首位踏足南韓的金氏家族成員，也為兩韓從今年年初開始的破冰之旅打下良好的基礎。

據南韓《SBS》報導，一間位於丹東中朝的鐵路邊境的飯店房客，被飯店要求拉上房間窗簾，不准接近窗邊，且該飯店要到28日下午才可以再訂房，外界也估計載有北韓高官的列車會在28日前返回北韓。

(中時電子報)