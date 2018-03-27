小情侶校內偷情 色保全威脅性侵

2018年03月27日 12:34 中時電子報 張國欽 、中國時報 許家寧 、中國時報

花蓮縣一所國中7年級男女學生，深夜2次潛入校內團體諮商室偷嘗禁果，不慎觸動警鈴被葉姓保全撞見，葉男趕走男童，竟威脅女學生「要付出一點代價，不然就通報！」少女不敢抵抗慘遭性侵得逞，保全之狼不服重判5年6個月，上訴二審維持原判。

32歲任職花蓮某保全公司的葉姓保全，2015年10月某假日深夜8時許值勤夜班時，發現該所國中保全系統發報異常，於是趕往學校團體諮商室查看，發現一男一女學生逗留在校內，少女與男友向葉男求情，拜託勿報警及通報學校，斥喝兩人離去。

兩名學生稍晚再度回到諮商室發生關係，葉男晚間10時許發現該校保全系統又發生異常，葉男質問「你們剛剛在幹嘛？」見兩人謊稱「曬褲子」，先放走男友後，擋在門邊，威脅少女想要回家可以，但是不是要付出一點代價，不然就要通報。

保全系統再次發報異常，葉姓保全再度前往查看，發現這對男女學生又回到同間團體諮詢室內逗留，2人再次向葉男求饒，葉男竟要求男學生離開校園、留下女學生在諮詢室內，然後利用與女學生獨處，威脅女學生：「你想要回家可以，但是不是要付出一點代價，不然就要通報」。

女學生擔心深夜滯留校內會被受罰，不敢抵抗葉姓保全淫行，葉男就以脅迫方式、違反女學生意願，在團體諮商室內性侵女學生得逞，女學生遭性侵後隨即騎單車逃到校外，向男學生述說遭施暴的遭遇，並將過程向另名同班好友訴苦。

女學生好友得知後告知學校老師，經學校老師深入追查，並找來被害女學生的外婆一起報警，才揪出這名「保全之狼」。

花蓮地院去年6月一審認為保全人員利用職務判處5年6月有期徒刑，目前仍在保全公司任職的葉男不服判決提起上訴，日前案經花蓮高分院二審法官審理後，葉男雖否認犯行並控訴女學生「說謊」，但相關證詞不被法官採信，維持原判，全案仍可上訴。

(中時電子報)