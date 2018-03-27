全台最速報》知名飯店董座林原廣 詐貸安泰銀2億 遭拘提到案

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中時電子報
綜合報導

◎知名飯店董座林原廣 詐貸安泰銀2億 遭拘提到案

「印象台灣飯店集團」董事長林原廣，遭檢舉涉嫌藉由旗下「台北城飯店」需要裝潢名義，透過大都會機電工程公司輾轉取得不實發票憑據，向安泰銀詐貸2億元，涉嫌違反銀行法、詐欺罪。檢調26日晚間拘提林原廣與執行董事廖婉瑩2人，並逮捕1名入境的重要關係人，檢調27日一早已進行訊問，訊後不排除聲押。

◎若吳音寧遭提案撤換 陳景峻：會救她一把

北農明天將開董事會，代表農會系統的董事張永成擬提案撤換總經理吳音寧。對此，身兼北農董事長的北市副市長陳景峻剛剛表示，如果有這樣的提案，「會出手救她一把」，希望再給年輕人一次機會；不過他也強調，錯就是錯，錯要改進，未來應該把學習內容呈現給社會，不能再一味閃躲，或是議會質詢被發現不懂，「神仙也救不了妳！」

◎千呼萬喚 青蛙石步道終於開放了

民眾期待已久的尖石青蛙石步道26日起正式開放。尖石鄉公所在著名的青蛙石景點附近打造了一座長約15公尺的天空步道，去年起經本報披露後，詢問度大增，原預定去年底搭配溫泉季開放，但因未能及時全數完工，加上也無完整配套規畫，遲至今年才正式公告對外開放。

◎台南首家越南國服專賣店 越南新住民一圓服裝設計夢

台南首家越南國服專賣店開張！越南籍新住民楊諭函為了一圓服裝設計夢，近來於永康區創業開店，成為府城第一家主打越南國服量身訂做的服飾店，楊諭函從14歲開始在越南成衣廠工作，20歲嫁來台灣，婚後仍在自家附近成衣廠工作，某次聚會聽聞新住民姊妹無處訂製越南國服，萌念善用專長創業，不但能服務越籍新住民，更可將傳統服飾推廣給國人。

(中時電子報)

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