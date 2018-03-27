蘇貞昌狂虧朱立倫：我們同一國的 要握手找我就好

朱立倫與蘇貞昌、游錫堃一同參加民進黨新北市議會黨團總召集人暨幹部交接典禮。（吳岳修攝）

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吳岳修

前行政院長蘇貞昌今天參加民進黨新北市議會黨團總召集人暨幹部交接典禮，致詞時猛虧朱立倫赴與國台辦主任劉結一見面，暗諷朱如果想跟「頭頂發光」的人握手，「找我就好，因為我們是同一國的」，民進黨另一天王游錫堃則對朱的大陸行隻字未提；朱立倫致詞時也避談這個問題，以趕行程為由快速離開。

蘇貞昌說，他參加交接儀式已有多年，他的態度永遠充滿期盼，因為他對新北充滿感激，他要先謝謝林秀惠跟團隊的努力，也要為新任的總召李坤城加油。

蘇話鋒一轉表示，要來之前有人跟他說，新北朱市長昨天跑了很遠的地方跟人握手，那個人跟他長的很像，但他認為「頭皮以上很像，頭皮以下的想法不一樣」，他要告訴朱市長，如果想跟頭頂發光的人握手，「不用遠到天邊，眼前就有」，引發現場一陣笑聲跟鼓掌。

蘇貞昌說，朱市長的任期愈來愈短，出門的機會恐怕會愈來愈多，議會黨團監督的責任也愈來愈重，他要提醒朱市長，雖然分屬朝野，無論如何競爭或誰輸誰贏，「我們都是同一國的」。

蘇貞昌最後表示，他要提醒民進黨團是監督的議會黨團，如果朱市長的團隊認真為新北市民做事，黨團也要全力支持，只有這樣才是符合新北市民的利益，也是新北市民最大的期待。

(中時)

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