李晨公布住家地址 要影迷直接寄信

2018年03月27日 13:06 中時 洪秀瑛

李晨飾演曹丕。（緯來提供）

李晨和吳秀波被網友戲稱是最佳cp。（緯來提供）

李晨和女友范冰冰的婚事頻受外界關注，演藝事業的聲音似乎比較小，但其實他在《軍師聯盟》中的表演很受肯定。

李晨過去受訪時曾提及剛出道時的種種，在1997年時主演校園青春劇《十七歲不哭》，那年曾被「北京青年報」叫到報社，從報社扛回4麻袋的信件回家，當時他才意識到自己紅了。那個年代沒有網路，手機也不普及，影迷的信件就代表藝人走紅程度，後來報社還要他們這些年輕演員公布住家地址，讓影迷直接寄到家裡來。

李晨於是在報上刊登住家地址，有好一陣子與影迷有書信往來，隨著工作量增加，筆友才慢慢變少。李晨說，母親還與部分影迷有書信往來，甚至結交一些好友，到現在都還有聯絡。

吳秀波擔綱製片、監製的《軍師聯盟》，在大陸播出後叫好叫座，會找李晨演也是一個機緣。吳秀波說，當時出席一個活動，那是他與李晨第一次碰面，李晨說「哥，我特別喜歡你，只要有我可以演的，不論角色大小我一定來」。

在《軍師聯盟》中，李晨飾演的曹丕為了求得吳秀波飾演的司馬懿的輔佐，三顧茅廬，要司馬懿別掃馬廄了，跟他一起去掃天下，也因為兩人對手戲多，還被影迷笑稱是最佳CP。網友對李晨有褒有貶，他對此認為，網路世界就像江湖，會出現很多事，他在演藝圈多年，已經免疫了。

緯來戲劇台4月6日晚間10點起，週一至週五晚間9至11點播出《軍師聯盟》。

(中時)