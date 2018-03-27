三好佛光盃高中籃球賽28日點燃戰火

106學年度HBL高中籃球聯賽女子組冠軍賽，普門中學羅培儀（右）11日單場猛灌37分，獲選冠軍賽MVP，賽後與去年同樣獲選MVP的姊姊羅培甄（左）擁抱慶祝。(中央社資料照)

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中時電子報

戰況激烈的全國高中籃球聯賽(HBL)甫閉幕，三好佛光盃高中籃球賽即將在28日點燃戰火，由本屆HBL女子組4支傳統球隊與中國大陸高中女子籃球強隊上海體院附中以及泉州體校一較高下。

佛光大學與三好體育協會自2010年為推動籃球運動舉辦「佛光盃國際大學籃球邀請賽」迄今，已然成為暑假期間各國際大學之間最熱門的籃球賽事。今年則是首次辦理「2018三好佛光盃高中籃球邀請賽」，邀請了普門中學、滬江高中、南湖高中、陽明高中與大陸上海體院附中、泉州體育學校共同切磋球技。

目前任教於佛光大學、同時也是中華男籃總教練周俊三表示，全國高中籃球聯賽(HBL)已成功帶動學生熱愛籃球的風潮，然而在宜蘭地區，女子籃球隊的培育卻出現斷層，國小及國中有女籃隊，高中卻沒有，學生被迫外流至其他縣市培訓，以致無法延續在地女子籃球運動。

三好佛光盃高中籃球賽程表。(佛光大學提供)

有鑑於此，佛光大學不僅辦理兩岸高中女子籃球邀請賽，同時也積極與宜蘭縣政府洽談，希望透過佛光大學大手拉小手的協助，儘速在蘭陽女中成立女子籃球隊，讓女籃運動得以在地深耕。

本屆HBL新科MVP羅培儀，同時也是佛光大學準新生是此次兩岸邀請賽的亮點之一，喜歡羅培儀的球迷們千萬不可錯過。

羅培儀說，「非常開心能繼姊姊羅培甄之後獲得MVP殊榮，這兩天大學運動績優甄選放榜，確定可跟隨姊姊的腳步，成為佛光大學新聞系新鮮人，更是讓她興奮不已。」兩姐妹共同的生涯規劃是~在籃球之外，學習第二專長，未來希望繼續打球或擔任籃球教練之外，也可轉換跑道，成為一名專業的體育主播。

(中時電子報)

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