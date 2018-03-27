拉近城鄉差距 中市數位機會中心聯合揭幕服務偏鄉

2018年03月27日 12:54 中時 陳世宗

數位機會中心主要是提供當地民眾數位學習與數位進用的場域，提升民眾公民參與、線上自我學習、進行數位行銷。（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局配合教育部「偏鄉數位應用推動計畫」推動數位機會中心（簡稱DOC），107年度分別由馬鳴及成功國小開辦外埔區、東勢區DOC，27日舉行聯合揭牌營運，提供當地民眾數位學習與數位近用的場域，期待能打造偏鄉經濟藍海。

教育局長彭富源說，服務對象以36歲以上，且從未接觸資訊上網的民眾為優先，實施資訊應用入門課程，並關懷及提升偏鄉企業與偏鄉農民數位行銷應用能力，提供適地性農業社區服務，打造偏鄉經濟藍海，提供當地民眾數位學習與數位進用的場域，提升民眾公民參與、線上自我學習、進行數位行銷。

台中市107年度DOC據點共新增有2處，分別為東勢區成功國小及外埔區馬鳴國小，期望藉由定期開辦資訊相關課程，結合社區及親子講座，鼓勵民眾參與，縮減城鄉數位落差；外埔DOC今日揭牌儀式邀請到教育部及中央、地方民代共同參與！

彭富源表示，外埔數位機會中心位於外埔區馬鳴國小、東勢數位機會中心位於東勢區成功國小，皆於24日前完成環境建置，各校新增無線上網系統、雙向電腦廣播教學系統、網路攝影機及耳麥、桌上型電腦、筆記型電腦、單槍投影機及數位相機等全新科技設備，建立客制化及在地化之數位學習環境，並且利用課餘時間提供給社區學生進行課業輔導活動，落實應用資訊科技之適性學習，翻轉被動式學習，縮短城鄉差距，激盪出新式教育的火花。

教育局強調，台中市積極推動數位適性整合學習，全面普及校園無線網路化，結合e化數位教室設備搭配教材資源庫，豐富遠距教學內容，建立不受時空限制的個人化學習環境，提升學生學習興趣與成效，達到隨時隨地學習的效果，推動各種遠距數位學習，跨越距離翻轉偏鄉教育。

(中時)