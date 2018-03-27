曾指用善款補助台南 張善政：賴清德應說明化解社會不信任

2018年03月27日 13:44 中時 郭建伸 、 劉宗龍

花蓮賑災善款問題近來鬧得沸沸揚揚，花蓮地震善款監督委員會召集人張善政今舉行記者會指出，行政院長賴清德應說明擔任台南市長時，為何用善款補助維冠大樓賑災，而非用行政院撥用的200億元統籌分配款，如此有助化解社會對善款不信任的氛圍。

由於賴清德曾以「難兄難弟」形容張善政在擔任行政院長期間，願意在台南最艱難的時刻多次南下協助，媒體今詢問張是否仍有此感覺？張說，他當時下台南很多次，希望透過行動化解芥蒂，中央地方在救災時應不分藍綠，不要讓外界有見縫插針機會；他知道賴清德以降的官員都有去過花蓮幾次，他現在不在政治檯面上，不方便批評沒有像他處理台南的狀況，相信大家都盡心盡力。

張善政說，希望這次善款的爭論可告一段落，否則往後台灣若再發生重大災變，捐款意願恐降低；蔡英文總統第一時間到花蓮時，也說過要救助花蓮的石材跟觀光產業，中央跟地方都是相同看法。

張善政也提及，台南維冠大樓倒塌時，他擔任行政院長給予台南200億元的統籌分配款，但他很快就卸任，到底有多少錢下到台南得跟行政院確認；賴清德當時擔任市長，為何不用補助而用善款，老實說他不清楚。

張善政說，有人會問他信不信任賴清德的做法，但他認為地方是救災第一線，「將在外，君命有所不受」，中央需對地方首長處置有一定信任，所以他不會特別質疑賴清德；但是現在社會氛圍質疑善款運用氛圍，賴清德應該說明當時為何不太運用統籌分配款，而是用到比較多閃款，有助化解不信任善款運用。

此外，張善政也說，國發會周五將審查花蓮賑災的產業紓困計畫，預料會以花東基金做產業紓困，當時縣府享用善款作為候補措施，基本上就用不上。張呼籲，各界不要在各執一詞，希望大家稍歇，讓國發會在沒有壓力之下召開，希望爭論可以告一段落。

(中時)