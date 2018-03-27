財團法人法公聽會一面倒要求排除宗教團體 法部：管得到

2018年03月27日 15:38 中時 張理國

行政院將被視為轉型正義法案「財團法人法」草案列為優先法案，立法院本周即將進行審查，但宗教團體擔心遭到嚴格監督，包括中華比丘尼協進會祕書長釋見引法師、松山慈祐宮董事長陳玉峰等人都希望排除宗教團體適用，法務部次長陳明堂表示，「財團法人法」不想管宗教團體，希望內政部定「宗教團體法」自行規範，但因立法問題，登記為財團法人的宗教團法在立法完成後「可能管得到」。

內政部也希望宗教團體由「宗教團體法」規範，但出席立法院公聽會的內政部民政司副司長鄭英弘表示，「宗教團體法」草案已經撤案，有可能造成「財團法人法」草案的立法進度超前於「宗教團體法」，因而產生適用問題。

立法院國民黨團舉行，「財團法人法」公聽會，釋見引表示，「財團法人法」宗教界的立場就是宗教歸宗教，不要把宗教的財團法人也跟一般財團法人混為一談，應該要排除適用；松山慈祐宮事長陳玉峰也持同樣看法，希望朝野立委包括民進黨立委都應該支持宗教團體，排除在財團法人法適用範圍。南方澳南天宮主委陳正信也說，目前宗教團體法擱置，可能要先通過「財團法人法」，但財團法人有很多種，希望宗教團體不要包含在一般財團法人中。

前銓敘部長朱武獻也說，依照內政部統計，中央跟地方有2000座宮廟，屬於寺廟的財團法人約450到500之間，所謂的宗教團體包含三大類，包括寺廟、宗教基金會、宗教社會團體，現行法所謂的宗教團體也適用三大類規定，但朱武獻也主張，宗教團體應該排除適用財團法人法規定，因為原先立法是希望達到「洗錢防制」工作，但宗教團體並沒有洗錢的問題。

(中時)