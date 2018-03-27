離奇家世終有解 黃秋生相逢雙胞胎親哥激動喊三單字！

2018年03月27日 13:03 中時電子報 吳品瑤

在得知黃秋生的尋親消息後，雙胞胎哥哥John和David遠渡重洋到了香港，開心認親。((翻攝自BBC中文網)

集影帝、視帝、劇帝於一身的56歲男星黃秋生，曾接受媒體採訪時透露自己是中英混血，父親是曾任港府英國高官的Frederick William Perry，而從4歲起與母親相依為命的他，這個血統讓他被同學欺負，身世堪憐，然他一直希望找到親生父親的消息，也曾在臉書貼出黑白全家福照，盼眾人幫忙尋找他的父親，而今天BBC報導，雖然沒找到黃秋生父親，然他同父異母的雙胞胎哥哥John及David，已飛到香港跟素未謀面的弟弟團圓。

黃秋生去年開始透過臉書尋親，本月初進一步透露查到了父親Frederick在1955年帶著妻子Vera Marjorie來到香港，育有一個現年77歲的女兒Vera Ann，以及今年已74歲的雙胞胎兒子John William和David Frederick，而BBC中文網今在臉書上傳影片，感人宣布黃秋生尋親之旅有了收穫，John及David在郵輪上被告知黃秋生尋親的消息，待他們回到澳洲的家，確認了黃秋生公開的照片中的人物，確實就是自己的父親，兄弟倆對於此事也感到驚訝不已。

而John和David起初不知如何聯絡黃秋生，最後寫了e-mail給黃秋生的神戲劇場，表示自己是他的「half-brothers at least」，很希望兄弟團圓，最終在上周二(3/20)在香港見到了黃秋生，3人開心與感動的心情溢於言表，黃秋生更以「Amazing(神奇)」、「Impossible(不可能)」、「miracle(奇蹟)」，來形容尋得自己的親哥哥，可惜的是，他們的爸爸早在1988年過世，John和David也說不僅三姊弟不知道爸爸有過這麼一段感情，相信在1972年過世的母親Vera Marjorie對此應該也毫不知情。

對於親弟弟是華人世界知名的影帝級人物，John和David則笑稱事前真的不知道，而見面後，弟弟也沒讓他們感到有什麼不一樣，但覺得若是爸爸在世，知道三兄弟知道彼此的存在，並且還遠渡重洋來團聚，相信他會感到欣慰，黃秋生對此則感性地說，團圓一事讓他整個人都改變了，「發覺原來也有值得我開心的事情」，兄弟三人在機場告別時，誓言要「永遠在一起」，黃秋生透露爸爸曾在信裡說，只要他是好孩子，就會幫他搞定一切的事情，「大概他現在覺得我是好孩子了」，短短幾句話，讓人為之動容。

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(中時電子報)