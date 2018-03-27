《屍憶》導演推新劇 老蕭幫鬼做心理諮商

2018年03月27日 13:10 中時 洪秀瑛

工作照。（公視提供）

蕭敬騰演心理醫生。（公視提供）

充滿詭譎氣氛（公視提供）

蕭敬騰演心理醫生。（公視提供）

蕭敬騰演心理醫生。（公視提供）

公視將推出首部文學改編劇《魂囚西門》，由《屍憶》謝庭菡執導，蕭敬騰擔任男主角，演員還包括郭碧婷、鄭宜農、謝盈萱、喜翔、藍葦華、沈海蓉、詹宛儒、藍雅芸、廖雅珺、朱約信、丁強等，演員陣容堅強。出於「能力越強，責任越大」的使命感，蕭敬騰即便在工作滿檔的情況下仍答應參與演出。

《魂囚西門》劇本改編自作家九色夫的同名小說，蕭敬騰在劇中飾演心理醫師魏松言，從美國回台在西門町執業，意外開啟幫鬼做心理諮商的旅程。蕭敬騰的角色，一方面必須呈現心理諮商師在諮商上的專業，另方面也有痛苦崩潰和面對自我認知錯亂的處境，角色極具挑戰性。

被日本國際影展譽為「亞洲類型電影新星」的導演謝庭菡，2015年與日本監製一瀨隆重合作的《屍憶》獲佳評，也讓台灣沈寂已久的恐怖片重現熱潮。謝庭菡擅長角色情感的細膩處理、虛與實的轉變與刻劃，這次在公視《魂囚西門》劇集中，除了將原著的元素再充分發揮，並且更深入探討角色的心理層面與人物故事。

《魂囚西門》製作團隊比照電影等級的設計與執行，企圖打造一齣高規格、具國際級質感的影集，無論在劇本雕琢、選角、美術陳設、攝影風格、後製特效、武打設計等皆十分用心，包括主場景魏松言的心理工作室，以及「未來鬼」瑪麗所處的鏡中世界皆獨具風格。劇中更特別設計「一鏡到底」的武打橋段，由導演與武術指導設計場面調度及武打動作，是目前台灣電視戲劇少見的企劃設計與做法。

(中時)