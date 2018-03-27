姚文智邀辯廢松機 李錫錕反問：你這四年做了什麼？

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旺報

宣布參選台北市長的台大政治系教授李錫錕日前提出「松機特區」政見，民進黨立委姚文智要求與李錫錕辯論，李錫錕27日回應，姚文智身為立法委員，像松機這種中央層級的政策規劃，從四年前參選就已經提出，一定有時間和能力去協調松機遷移，為何這麼多年，仍舊原地打轉？「我覺得姚委員與其有時間來辯論，倒不如先在黨內先跟蔡主席和鄭文燦市長溝通一下，否則我們兩個人的辯論其實是沒有意義的。」

李錫錕也稱，姚文智兩次參選，「影片真的很炫，但動作很遜」，「我們想問姚委員，在松機遷移部分有過任何實際層面的表現嗎？我們到底是在跟一個電影導演談松機問題，還是跟一個有誠意、有效能的政治人物談松機問題？所以還請姚委員多多努力，一起來把松機遷移的目標完成。」

另外北市議員王鴻薇質疑李錫錕參選那天在抬腿、比體力，「不曉得腦袋在裝什麼？」李錫錕回應，「我很感謝王議員現在就把我當成未來的市長來質詢」，但他強調，當天除了抬腿以外，最重要的是提出「松機特區」的完整政見。

李錫錕稱，自己的目標是讓台北市動起來，讓老中青三代都能幸福生活，也讓弱勢族群有家可住，「王議員不要忘記，這些政見都和王議員的選區選民有關耶！所以這些口舌之爭我覺得實在沒有意義，也對於台北市民的未來沒有幫助」，「我也呼籲大家無論各黨各派，不要因為政治利益而忽略人民的需求，讓我們一起來為遷移松機共同努力！」

(旺報)

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