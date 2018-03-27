農民節表彰大會 林佳龍期望透過花博帶動農村發展

台中市長林佳龍（右二）於農民節表彰大會中，頒獎表揚績優農民，肯定農民們在農業上的努力成果！（陳世宗攝）

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農業局及台中市農會在市政大樓舉辦「農民節表彰大會及農產精品成果展」，展示青年農民栽培的農產，以推廣台中優質農產業。（陳世宗攝）

台中市政府農業局及台中市農會27日舉辦農民節表彰大會，表揚200多位績優農民，並展示農會精品研發成果及台中市青年農民栽培的農產，以推廣台中優質農產業。市長林佳龍說，台中市農產品在全國都是數一數二，將持續透過各項農業政策讓農民獲得最完整照顧，期盼帶動農村整體發展。

農業局及台中市農會在市政大樓舉辦「農民節表彰大會及農產精品成果展」，除表揚200多位績優農民外，現場還安排「青農young農產成果展示區」及「台中市各級農會農產精品展示區」，展示椪柑、枇杷、紅薏仁等多項農特產，所展示的農產品將捐贈給食物銀行。

林佳龍說，台中將舉行花博市府並發行花博卡，有22家農會已加入花博卡特約商店，后里、豐原、外埔三大展區也將設置農產品展售區；期望透過花博行銷台中農產，增加通路讓農民永續經營。市府並推出青年加農計畫，協助青農發展精緻休閒及智慧農業，帶動農村整體發展。

去年榮獲百大青農的胡志宏表示，他其實是農業門外漢，是誤打誤撞才開始從農，至今已務農7年，主要在清水區栽種洛神花、美濃瓜等作物；他認為政府的各項農業政策對從未接觸過農業的青年很有幫助，讓他們有管道及資源能投入農業發展。

同樣獲得去年百大青農的劉啟葦說，他是農二代主要在新社區種植香菇及木耳，已從農7年，雖然家裡已有農業建設基礎，但有政府各項農業政策的幫助，可讓他們在經營農業上更加輕鬆。

農業局長王俊雄強調，這幾年市府相當努力投入農業發展，讓農二代、三代更有信心接棒，並積極培養青年農民，也讓台中的青農數量逐漸增加，市府將持續建構良好農業輔導措施，讓農民沒有後顧之憂，安心從農。

(中時)

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