清明祭祖李應元推環保掃墓 少燒紙錢以功代金

2018年03月27日 13:28 中時 廖德修

「不要燒痛祖先，不要製造空汙！」清明節將至，掃墓祭祖難免要燒香、燒紙錢；環保署長李應元提倡環保掃墓觀念，燒紙錢最好通報清潔隊或環保局，各縣市都有聯絡窗口，採預約處理，集中收運後會有法師誦經、淨爐，並在有防制空汙設施的焚化爐焚燒。

李應元說，如果一定要自己燒，就買品質較好的本土製品，燒1、2疊就夠了，所謂心誠則靈，誠意最要緊。掃墓後更不要任意焚燒雜草、樹葉，可將其環繞在墓地四周自然分解，「化做春泥更護花」，既安全又不製造空汙。最近中南部常有掃墓後焚燒雜物的行為，此起彼落，讓各地消防隊疲於奔命。

環保署空保處長蔡鴻德表示，去年進口金紙有18萬噸、國內製造6萬噸，總共24萬噸，香品約1.5萬公噸。換算後1年會產生總懸浮微粒847公噸、氮氧化物166公噸、一氧化碳7344公噸、PM2.5也有584公噸，處理不當就會對環境與人體健康造成傷害。

今年各地方政府持續舉辦少燒紙錢、少燒香的宣傳活動，以及提供紙錢集中焚燒服務，去年已有近1.3萬噸金紙集中焚燒。今年預估1.5萬噸，1、2月已燒1432噸，重點是在清明與中元兩大民俗活動。明年預估可達2.2萬噸，可見民眾接受度越來越高。

李應元強調，如果能不燒金紙當然最好，與其花錢去燒紙錢、造成空氣汙染，不如將費用捐助慈善活動，功德迴向祖先和家人；或改用鮮花、素果拜拜，祭品捐給寺廟、弱勢團體統一運用。所謂「以功（德）代金」並落實環保，同樣可表達對祖先的尊敬，功德及福氣則綿延於後代子孫；希望大家藉由祭拜習慣的改變，一起來保護居住的環境。

(中時)