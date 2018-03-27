【醒世劇】88歲高振鵬人生故事搬上螢幕

2018年03月27日 13:25 中時 洪秀瑛

高振鵬（右）與屈中恆對戲。（大愛電視提供）

高振鵬。（大愛電視提供）

出席首映會。（大愛電視提供）

導演陸慧綿（左）及高振鵬與葉樹姍。（大愛電視提供）

高振鵬的全家福。（大愛電視提供）

大愛電視電視電影《戲人生》受邀今年金穗獎觀摩影片，26日晚在光點華山電影館首映，敘述資深藝人高振鵬「高老爹」的故事，老爹今年已經高齡90歲，依然神采奕奕的在家人及100多位觀眾陪伴下，全程參與電影首映典禮。《戲人生》由高老爹親自演出，讓觀眾在觀賞同時，更深刻感受他的戲骨與戲魂，品味他的「戲人生」。

大愛電視總監葉樹姍曾於2010年因演繹《父母恩重難報經》與高老爹結緣認識，在《戲人生》拍攝中，還曾帶兩箱水果探班，讓高老爹非常感動。這次親自出席電影首映會，顯示兩人好交情。葉樹姍表示，這是一部很溫馨的電影，導演用舞台劇與紀錄片特殊手法呈現出高老爹戲如人生的一生，也看到高老爹不管在哪個生命階段，都把握住人生的每一刻。

最讓葉樹姍印象深刻的是，高老爹參與《父母恩重難報經》演繹，全省巡迴演出40幾場，看到他每一場都一樣認真，沒有疏忽或鬆懈，高老爹的專業精神令大家敬佩。

高振鵬在首映會現場表示，希望大家看了《戲人生》後，從他的生命故事中能得到一些啟發，第一是行孝不能等，第二是做父母的要注意自己健康，第三是期勉大家「存好心、做好事、說好話」，人生路才會一帆風順。

《戲人生》電視版將於4月22日(周日)20:00大愛二台播出。

(中時)