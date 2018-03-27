出國度假前先掃興 飛機上最討厭遇到的10件事

2018年03月27日 13:24 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

國人瘋旅行，去年出國的總數達1500多萬人次，DailyView網路溫度計今公布網友最討厭在飛機上遇到的事排行榜，其中「位子小到懷疑人生」奪冠，「椅被狂被踢，前面還很倒」、「周遭小孩哭不停」名列第二、第三名，並說，「你，也深受其害了嗎？」。

DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》 從2017年03月20日到2018年03月19日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言、整理網友最討厭在飛機上遇到的事，並列出前十大排行榜，於今天公布。

DailyView網路溫度計今公布網友最討厭在飛機上遇到的十件事排行榜，其中「位子小到懷疑人生」奪冠。翻攝DailyView網路溫度計

DailyView網路溫度計說，「位子小到懷疑人生」是有些廉價航空位子小，太高的人腳還會伸不直，或是坐下去座位就完全剛好被填滿，一點空隙都沒有，要翻身或者坐久了全身痠痛，獲得網友一致認同而得冠，成為最討厭在飛機上遇到的十大事中第一名。

第二名是搭飛機若遇到自私的人，不顧後面人的感受直接把椅背調到最低，導致後面人的位子變得超小，或後面人腳一直狂踢前方的椅背，在飛機上遇到這種前後夾攻或者其中一者時都讓人心裡超崩潰。

「周遭小孩哭不停」第三名。翻攝DailyView網路溫度計

第三名是周遭小孩一直狂哭，從頭哭到尾，家長還放任著不管，真的會讓人心情超級焦躁不安。

第四名為「遇到超可怕亂流」，真的超級恐怖，人生跑馬燈直接浮現在眼前，第五名是「旁邊的人有各種奇異味道」，有人就是一上飛機就脫鞋，完全不顧旁人眼光，把飛機當自己家一樣，既不雅觀又會飄來異味。

第六名至第十名依序為，「座位前的娛樂機壞掉」、「飛機餐超級難吃」、「冷到不知道在飛機還冰箱」、「空姐裝忙叫不來」及「睡覺怎麼喬都喬不好位置」。

DailyView網路溫度計說，這十件在飛機上最討厭遇到的事，讓網友出國度假前就先被掃興了。

(中時電子報)