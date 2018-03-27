科學園區106年營業、出口額及員工數創歷史新高

2018年03月27日 13:55 旺報 李侑珊

受惠於全球經濟穩步復甦，品牌手機拉貨需求顯現，半導體需求熱絡帶動產能擴增並積極擴充先進製程投資。我國科學園區106年營業額創下歷史新高，達2兆4,615億元，較去年成長3.58%。園區出口額亦創歷年新高達到1兆7,250億元，較去年成長14.22%，員工人數來到27萬2,294人，同步創下歷史新高紀錄。

科技部表示，科學園區106年營業額，達2兆4,615億元，其中，竹科10,188.82億元，較去年減少1.98%，中科5,638.26億元，較去年成長11.13%，南科8,787.59億元，較去年成長5.93%。竹科專注研發，中、南科則處於新廠陸續進入量產階段，因而有明顯成長。晶圓製造大廠台積電10、16及28奈米等製程產品出貨暢旺，推升園區整體營收成長，創歷年新高。

科技部指出，以六大產業分析：(1)積體電路產業成長3.45%，主因係智慧型手機熱銷，以及個人電腦、通訊與基頻相關處理器晶片的市場需求熱絡，而高速運算也將取代智慧手機，成為最大成長動能。(2)光電產業成長1.13%。主要成長來自面板方面，106年整體需求暢旺，除了手機之外，包括電視、電腦與商用的面板需求都相當好，產能維持滿載。(3)電腦及周邊產業成長8.35%，主因為園區內主要廠商增加網通及物聯網相關設備生產。(4)通訊產業成長10.56%，受惠於數位基礎建設更趨完善（高速網路、物聯網、雲端設備、移動式裝置），行動通訊相關設備、裝置如光纖、基地台及服務需求的增長。(5)精密機械產業成長14.74%，主因為生產半導體高階精密設備接單暢旺及自動化設備需求增加，以及零組件廠商受惠於電動車需求的成長。(6)生物技術產業成長7.02%，主因係部分新藥進入取證階段，廠商持續與國外大廠合作研發，積極搶攻全球市場，帶動製藥廠商營收成長。

至於106年科學園區出口部分，科技部認為，受惠於市場對智慧型手持行動裝置需求持續增加，及網路升級為5G需求增加，帶動晶圓代工、封測等半導體產業供應鏈及網通產業接單續增，出口需求更加暢旺，為園區主要出口成長動能，帶動園區整體出口額為17,250.53億元，較去年成長14.22%。其中，竹科出口9,404.81億元，成長16.99%，中科3,065.18億元，成長18.49%，南科4,780.54億元，成長6.79%。科學園區整體進口額為7,958.83億元，較去年減少3.49%。

展望107年，科技部認為，國際經濟前景仍佳，成長力度可望與去年相當，行動裝置推陳出新及物聯網、車用電子、人工智慧、高速運算、生物辨識等新興商機陸續擴散，皆有利維繫科學園區出口續航力，107年園區表現可望持續溫和成長。

(旺報)