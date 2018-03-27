台科大國際產學聯盟成立 企業相挺推國際合作

2018年03月27日 13:49 旺報 李侑珊

台科大校長廖慶榮(右)與致茂電子副總經理黃桂霖(左)簽約，持續深化產學合作。（台科大提供）

台科大校長廖慶榮(右)與鈊象電子董事長李柯柱(左)進行簽約儀式。（台科大提供）

為加強國際產學合作，台科大國際產學聯盟成立，鈊象電子、致茂科技簽約相挺，許多企業代表也共襄盛舉參與揭牌簽約儀式，共同將產學合作推向國際。

台科大校長廖慶榮表示，台科大與產業連結非常緊密，已與多家企業設立聯合技術研發中心，針對不同企業需求，客製化解決業界問題、提供研發能量，共同培育人才，希望透過這多年成功的經驗，將產學合作拓展到國際，不僅協助國內廠商國際化拓展國際市場，更將研發能量與國際科研機構和業界連結。

廖慶榮說，台科大深耕國際產學合作多年，與德國、美國、日本等先進技術國家皆維持良好互動及交流關係，並擁有廣大國際校友資源，在美國、印尼、越南甚至是衣索比亞等地都有許多校友，都是台科大推動國際產學合作的重要資源。

台科大國際產學聯盟推動選定台科大發展成熟的研發領域，像是永續能源發展、人工智慧、智慧製造及電信5G相關之前瞻研究技術都是台科大推廣國際產學合作的發展重點。

台科大國際產學推動辦公室（Taiwan Tech GloRIA）由恆勇智擔任執行長。恆勇智表示，期望能整合校內研發能量與行政推廣資源，推動國際產學合作，讓校內有更多元的國際產學合作管道、媒合校內研發技術及解決產業技術等問題，並提供培育人才等服務，有效整合學校研發創新的能量。

台科大國際產學聯盟辦公室揭牌暨簽約儀式，台科大校長廖慶榮、科技部產學及園區業務司司長邱求慧、鈊象電子董事長李柯柱、致茂電子副總經理黃桂霖、致伸科技營運總經理郭佑民和台科大校友會理事長陳鴻儀、台科大國際產學聯盟推動辦公室執行長恒勇智等人與會，另有逾十餘家企業，數十名校友企業皆共同參與支持。

(旺報)