清明掃墓顧平安 新北市消防局提供滅火水袋

清明節到了，新北市消防局在各墓園都設有服務站，提供水源讓民眾自滅燒金紙殘火，並實施墓園火警演練。（吳家詮翻攝）

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清明掃墓顧平安，新北市消防局在墓園提供滅火水袋。（吳家詮翻攝）

清明節將至，因每逢清明節前的連續假日期間是民眾掃墓的高峰，比較容易發生林野火災，而主要原因多為民眾焚燒金紙後未隨手將餘燼澆滅，以致飛灰餘燼飄散引燃雜草，為此消防局自107年3月24日起將啟動各項防範林野火災的措施。在各墓園提供10,000只以上有「行動消防栓」功能的滅火水袋供掃墓民眾免費取用滅火水源，搭配每個警戒據點均設有大型儲水桶，方便民眾提取近2公升的滅火或清潔用水，焚燒金紙後即可隨手澆滅金紙餘燼，確保防止林野火災的發生。

消防局說，除協調各區公所針對轄內墓地提前進行雜草割除清運外，另外在本市轄內有52處因屬偏遠、缺乏救災水源而搶救不易的墓地區域，將於3月24、25日及4月1日、4日及5日等假日期間進行上午10點至下午3點的駐點防火警戒工作，加強宣導民眾掃墓時配合金紙集中焚燒、減少火源落地機會，

據指出，除了107年3月24日起至4月5日期間安排人員及救災車輛針對假日時段加強提醒民眾注意掃墓用火安全，為了讓民眾更進一步暸解如何預防林野火災發生，並因應如果飛火飄散而造成火災時如何有效搶救災害，消防局也特別辦理6場次的墓地火災搶救示範演練工作，模擬民眾因掃墓焚燒金紙飛灰飄散而導致引發林野火災時，規劃出動各式水箱車、滅火機車，並由消防人員穿戴背負式水袋、衝擊式滅火槍、滅火把等救災設備操作搶救演練，以確保消防救災能量完備，能快速撲滅林野火災，保護掃墓民眾安全。

消防局長黃德清呼籲：清明掃墓祭祖為國人至重的禮俗，但在掃墓時請務必注意用火安全，在掃墓離開前確實澆滅金紙餘燼，避免飛灰餘燼引燃雜草，並謹記清明掃墓的「四不二記得」，也就是：「不任意燒雜草」、「不讓金紙飛揚」、「不任意丟菸蒂」、「不放爆竹煙火」、「記得撲滅殘火」及「記得收拾垃圾」，讓這個慎終追遠的時節也能兼顧到環境及人員的安全。

(中時電子報)

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