李國毅為了「他」記者會上遭蛋洗

2018年03月27日 13:34 中時 洪秀瑛

李國毅劇中遭砸雞蛋。（歐銻銻娛樂提供）

李國毅（右）劇中當劉冠廷的辯護律師。（歐銻銻娛樂提供）

劉冠廷。（歐銻銻娛樂提供）

劉冠廷劇中被指控是殺人犯。（歐銻銻娛樂提供）

劉冠廷加入《1006的房客》演出，飾演個性玩世不恭、自以為有名氣的地下樂團主唱小鐵，他的角色將為劇情帶來新變化。特別的是，飾演主唱的他，出場戲不是在唱歌，而是在法庭的被告席上，因為要演出被指控為殺人兇手。

劉冠廷拍攝時為了讓自己進入情緒，連劇組發生好笑的事也得維持沈重心情，「其實蠻耗損能量的，因為要很專注不能鬆懈，拍完感覺超累。」

劉冠廷恰巧之前和李國毅是當兵同梯，這次也是兩人退伍之後首次合作，李國毅說：「之前當兵的時候，冠廷就是很優秀的舞台劇演員，現在看到他有這麼好的發展，很開心。」

劉冠廷這次的角色和之前給人的台客形象不一樣，他說因為角色比較像愛玩的浪子形象，所以在現場跟導演做了很多討論。他說演法庭戲壓力蠻大，「因為有這麼大的事件發生在角色，除了從劇本找線索，我還會自己把偵訊的過程寫出來研究」。

李國毅劇中也因為擔任劉冠廷的辯護律師揹負罵名，甚至在一場記者會遭抗議人士砸雞蛋，這橋段在拍攝時，因為現場演員很多，又得顧慮雞蛋飛來的角度，前後拍了多次，李國毅說：「其實前一天晚上沒有甚麼睡，那一場戲台詞又很多，所以拍的時候蠻怕自己閃不過雞蛋的。」

《1006的房客》於台視每周三、四晚間10點，東森綜合台每周六晚間8點播出，愛奇藝台灣站全網獨播，每周三VIP搶先看兩集，更多相關訊息，請鎖定《1006的房客》官方粉絲頁https://www.facebook.com/meetmeat1006/。

(中時)