法研究船今抵基隆港　明開放參觀

2018年03月27日 14:06 中時 張穎齊

法國籍科學研究調查帆船TARA號，今（27）日中午抵達基隆港東1碼頭，展開為期5天的訪台行程，明（28）日起至31日開放參觀。（海大提供）

法國籍科學研究調查帆船TARA號，今（27）日中午抵達基隆港東1碼頭，展開為期5天的訪台行程，明（28）日起至31日開放參觀。（海大提供）

法國籍科學研究調查帆船TARA號，今（27）日中午抵達基隆港東1碼頭，展開為期5天的訪台行程，明（28）日起至31日開放參觀。（海大提供）

國際知名的法國籍科學研究調查帆船TARA號，今（27）日中午抵達基隆港東1碼頭，展開為期5天的訪台行程，明（28）日起至31日開放參觀，並由海洋大學學生協助導覽解說，推廣海洋保育觀念。

TARA號繼去年4月首度訪台後，又完成了南太平洋研究航程，在20日抵達首站高雄，接著先後前往墾丁、蘭嶼、綠島、花蓮等海域，昨（26）日從花蓮港沿著黑潮北上，於今日中午抵達基隆港，預計31日下午離開台灣前往大陸福建廈門。

海大表示，為探索珊瑚礁多樣性、海洋浮游生物、黑潮及全球環境變遷等議題，TARA號2016至2018年進行「太平洋計畫」，在海大校長張清風力邀之下，2度訪台。

張清風表示，TARA目前已經是聯合國的觀察員，協助提供海洋研究資料，供國際參考，2003年以來TARA探險隊共遠征11次，足跡遍布全球各大洋，航行超過10萬公里，收集了數萬個珍貴的研究樣本，並與多國科學家合作。

張清風說，訪台期間，海大台灣海洋教育中心也與Tara合作科普推廣活動，安排中小學學生校外教學登船參訪，30日也將在海大舉辦成果發表會，發表Tara這2年來在珊瑚及浮游生物等科學研究的初步成果，另外，海大研究人員陳倢蓁也將發表台灣珊瑚的研究成果。

TARA探險船是專為嚴酷的航行環境所設計的雙桅縱帆船，鋁製船身，弧度圓滑，一旦被困在冰陣中，可以浮在冰面上，適合勝任每項任務，全長36公尺，寬10公尺，船桅高27公尺，總重120噸，船上配備有採集設備及科學研究儀器，共有6 位水手及7位科學家常駐 TARA 探險船，另外不同的航段還會有來自不同國家的科學家隨船研究及藝術家駐船創作。

(中時)