《時來運轉》單場暨場中投注 美國職棒正式開打

2018年03月27日 13:35 中時電子報 盧品青

1.「亞洲盃足球資格賽」：提供單場及場中投注。

亞洲盃足球資格賽最後一輪本週登場，中華隊27日晚上7點坐鎮主場迎戰新加坡，兩隊首回合交鋒，中華作客新加坡以2：1逆轉獲勝，保住晉級希望。雖然兩隊目前都已提前在小組賽出局，本場比賽的勝負也不影響小組排名(中華隊6分排第3、新加坡2分排第4)，但攸關主場榮譽，中華健兒仍將努力不懈，為留下勝利奮戰到底。台灣運彩將加開單場及場中投注，用實際行動支持台灣足球。

2.「美國職棒」：提供6場單場或場中投注。

2018美國職棒球季將在3/30(五)，所有球隊同日開打，台灣運彩當日提供2場單場投注，由前年冠軍芝加哥小熊作客擁有陳偉殷的邁阿密馬林魚，以及上季美聯中區冠軍克里夫蘭印地安人作客陣中擁有鈴木一朗的西雅圖水手，與消費者共同迎接2018美國職棒賽季的來臨。

3.「日本職棒」：提供3場單場或場中投注。

日本職棒3/30(五)同日開打。讀賣巨人週五起將與阪神虎進行三連戰，台灣運彩提供單場或場中投注，與消費者一同關心台灣好手陽岱鋼在讀賣巨人的表現。

4.「美國職籃」：提供8場單場或場中投注。

進入到美國職籃季後賽的尾聲，為了搶進各分區最後8強名單，前中段班的選手無不卯足全力奮力拚戰。密爾瓦基公鹿在東區排名第七與排名第六的巫師勝場僅有1場且最近戰績2連勝，3/31(六)將客場出戰西區排名11的湖人，以及4/2(一)對壘同樣西區第9的丹佛金塊，連日征戰到底是進補還是傷本？本週共同關注。

5.「足球」：提供36場單場或場中投注。

本週是國際比賽週，除了亞足資格賽，週二至週三還有多場精彩的國際友誼賽。27日晚上8點20分，日本與烏克蘭將在比利時列日對戰；接著還有俄羅斯迎擊前世界盃冠軍法國，這場比賽安排在聖彼得堡舉行；28日凌晨還有丹麥對智利、德國鬥巴西、波蘭與南韓交鋒、英格蘭對壘義大利、西班牙遭遇阿根廷。場場大戰場場精彩，在世界盃未必有機會上演的戲碼，球迷和彩迷都不容錯過。

歐洲各大足球聯賽將在本週末回歸，台灣運彩精選多場英超、英冠、德甲、西甲和義甲的比賽，將加開單場或場中投注，另外還有澳甲、日本J1和亞洲冠軍聯賽等亞洲區的賽事，絕對滿足不同球迷的期待。詳細的內容請參考單場暨場中投注預告時間表。

※實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)