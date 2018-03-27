四低三動 護腎健康好簡單

民眾可搭配適當的飲食與運動，遠離腎臟疾病。(李佳玲翻攝)

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近年來由於，高血糖、高血脂、高血壓，人口增加，使得台灣成為全球慢性腎臟病和洗腎人口最密集的國家。想要降低腎臟疾病發生的機率，苗栗大千綜合醫院腎臟內科團隊及營養師呼籲民眾可遵循「四低三動」的護腎健康步驟，就能避免慢性腎臟病的情況發生。

大千綜合醫院腎臟內科陳孟財醫師表示，慢性腎臟病主要因高血糖、高血壓、高膽固醇、高齡、肥胖、心血管疾病患者以及長期服用來路不明的藥品或保健食品所致。

其中糖尿病是慢性腎臟病最常見的危險因子，約 1/3 的糖尿病患者容易發展為腎衰竭，因此糖尿病患者應定期檢查腎功能，並且穩定控制血糖，才是預防或減緩腎臟損傷的最佳方法。糖尿病友若不善加預防可能會導致貧血、骨骼的鈣、磷平衡失調，產生心血管、營養不良等問題，最終演變成末期腎臟病，未來更可能面臨洗腎，甚至死亡的狀況。

大千綜合醫院溫昭銘營養師則建議，在飲食方面可以遵從「四低」原則，選擇低糖、低鈉、低磷、低油等食物，以及酌量使用調味料、少吃加工食品、適量攝取蛋白質、保持多喝水不憋尿的習慣來保健腎臟。

除此之外，陳孟財醫師也建議民眾可適度運動，搭配「三動」原則。有氧運動，每週5天以上，每次30分鐘以上。2，重量訓練，每週2至3天，針對8至10個大肌肉群訓練，重複10至15次。伸展運動，針對主要肌肉部位伸展，每個動作維持10至30秒，重複3至4次。維持規律運動好習慣，延緩腎功能下降的速度，就能避免末期腎臟病和洗腎的命運。

(中時)

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