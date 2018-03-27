台日藝術博覽會移師台中 以藝術會友深化城市交流

第二屆「台日藝術博覽會Taichung Art City 2018」在市政大樓盛大舉行開幕，台中市長林佳龍等人，出席剪綵宣布活動起跑。（陳世宗攝）

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旅日知名女藝人兼版畫藝術家翁倩玉展出其繪製的「牡丹頌春」珍藏作品，吸引民眾的駐足品賞。（陳世宗攝）

以藝術會友、深化城市交流！「2018台日藝術博覽會」27日至29日在台灣大道市政大樓惠中樓、文心樓1樓開展，邀請台日藝術家約30餘位，共同展出浮世繪、日本畫、特殊繪畫等約170件精采作品；旅日知名女藝人兼版畫藝術家翁倩玉也展出其繪製的珍藏作品。

第二屆「台日藝術博覽會Taichung Art City 2018」在市政大樓盛大舉行開幕，台中市長林佳龍、觀光旅遊局長陳盛山及日本株式會社麗人社長野口和男、台灣女企業家協會榮譽理事長戴啟珩和東海大學美術系主任張惠蘭等人，出席剪綵宣布活動起跑。

林佳龍指出，台中是文化城擁有濃厚的藝術氣息，近幾年吸引許多日本觀光客來訪，包括今年5月底的台日觀光高峰論壇也將在台中舉辦；台中歌劇院、亞洲現代美術館、水湳智慧城的綠美圖也都分別由曾獲普立茲克獎的伊東豊雄、安藤忠雄和妹島和世設計，台日交流透過城市帶動已有深化進展。

野口和男社長說，博覽會第一屆在台北舉辦吸引超出預期民眾參觀，希此次到台中舉辦也能邀請熱愛藝術的民眾共襄盛舉；類似日本博覽會的藝術交流，在摩納哥等地都有陸續展開，希望台日藝術博覽會自去年在台北、今年在台中開展，期望年年都能在台灣舉辦，讓藝術在台灣各城市遍地開花。

(中時)

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