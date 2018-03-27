環時：快速武統台灣 解放軍可祭六戰法

2018年03月27日 14:03 中時電子報 楊幼蘭

由於美國總統川普簽署台灣旅行法，允許每台各級官員互訪，引發大陸強烈反彈，警告這可能成為北京下決心「解決台灣問題」的導火線。

解放軍原南京軍區副司令員王洪光27在《環球時報》發文稱，北京若要武統台灣，可以利用六戰一體的戰法，以最小的代價速戰速決。

第一是火力戰，火力準備階段，三波以火炮飛彈為主的火力突擊，加上三波航空兵火力的補充打擊。依據電腦模擬，摧毀台方1/3重要目標，並壓制其他重要目標和一般目標，在48小時內達到癱瘓的目標。接著由察打一體無人機臨空監視，並消滅零星復活火力。

王洪光指出，在進攻過程中，如果台軍反突擊、逆襲，堅守防禦要點、支撐點，則毋需強攻，只要召喚上級火力加以摧毀。

而所謂「上級火力」，包括遠端火箭炮、戰術航空兵，陸軍航空兵與艦炮艦導火力，而特別堅固的地下設施，則由鑽地彈反復打擊。因此，在以合成營為主構成的突擊群中，有炮兵前方觀察所、空軍引導和指示目標小組、陸航指揮組，以及艦炮火力指示等有關人員。

在大陸海岸相應位置，部署X個遠火旅，其中瞄準台灣北部X個旅，南部X個旅，東部X個旅，並以X個旅作為火力預備隊，負責72小時不間斷火力支援；護送解放軍登陸兵向縱深攻擊前進，直到攻佔預定目標。

第二是目標戰，俗稱「點穴」。 現代登島作戰，並不需層層打擊，層層推進，形成明顯戰線，逐次佔領敵方防禦地域。而是戰前根據目標性質，可分為摧毀目標、壓制目標、奪占目標，監控目標與暫時保留目標等。美軍確定北韓120萬部隊有700多個打擊目標，那台軍約有20萬軍隊，應該有200-300個目標。把這些目標編成目錄，包括目標性質、精確座標、打擊要求、打擊方式方法，以及所需兵力兵器彈藥器材等，戰前任務部隊對各自目標詳加研究，反覆演練和重難點攻關，以研究出對每個具體目標的最佳打法。

王洪光指出，台灣的軍事目標有兩個極易挨打的特點。一是集中，如衡山和圓山指揮所、高速圓山交流道，還有松山機場間的距離不超過3公里。而海軍左營軍港（海軍司令部）與屏東軍用機場不超過30公里，佳山飛機洞庫機場與花蓮機場不超過3公里。他認為，只要一個地域突擊作戰計畫，這些目標都能涵蓋進來，簡化了航線，真是太便宜了解放軍航空兵。

二是暴露， 台灣所有的機場離海邊都很近，近則零距離如桃園、花蓮機場，遠則40-50公里如清泉崗、台東機場，其餘都在10公里上下。又如佳山和台東飛機洞庫毫無遮掩，從東向洞庫看去，庫口盡收眼底。熟練的飛行員閉著眼睛，都能發現和攻擊目標。更不要說位於大直地區的衡山指揮部系統，在谷歌地圖上都分辨得清清楚楚。

第三是立體戰， 二戰諾曼第式傳統登陸已過時，現代登陸戰是多種樣式並用，根據敵情、地形，什麼適用就用什麼樣式。而地平線登陸、超視距登陸、敵後垂直登陸，還有利用港口、機場登陸都是重要方式。一個空降師的戰役空降，至少上千平方公里，空降地域內應有3-6個敵方機場，傘降和機降相結合。在登陸兵上岸同時，上百架次的空降兵在敵後著陸，守軍顧得過來嗎？

第四是打包括電磁、網路的資訊戰。 保護己方資訊，打擊破壞敵方資訊，而先取得制資訊權，是取得制空權、制海權的前提和保證。電磁脈衝武器（炸彈）、碳纖維炸彈是必備武器。王洪光指出，台軍衡山、陸資、大成、強網等指揮系統和網際網路、各局域功能網，以及輸電線網是主要打擊目標，而戰前戰中斷網路、斷電是必須的。

(中時電子報)