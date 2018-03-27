「大陸民眾願用隱私換便利」 百度CEO李彥宏挨轟

2018年03月27日 14:11 中時電子報 李靖棠

據財新網報導，當自駕車意外與個資外洩成為全球關注議題，昨日大陸的高度發展論壇上，百度執行長李彥宏以「中國經濟的新動能」為主題報告，並提到近日無人車事故及個資外洩問題時，他認為，認為中國人更開放，對隱私問題沒那麽敏感，「如果他們可以用隱私交換便捷性，很多情況下他們是願意的。」此話一出，立刻引發網路一陣爭議討論。

對於自駕車，李彥宏保有高度自信心。他認為，自駕系統的發展，未來將會達到中國 GDP 的 六分之一的規模。不過他表示，目前自駕車還是相當仰賴人類駕駛，要真的能在開放道路運行，恐怕還需要3至5 年。但對於之前Uber自駕車發生事故，李彥宏認為，輿論反應過度。

李彥宏所說的「大陸民眾願用隱私換便利」，在微博很快引爆網友的怒火。（圖/財新網微博）

當主持人問及百度對隱私問題的看法時，李彥宏表示，「當你把不同領域的數據匯集到一起時，力量將會更強大，但我們也非常瞭解隱私問題及如何保護數據。在過去幾年中，中國正加強執法力度，但同時我也認為，中國人對隱私問題比較開放，或者說沒有那麼敏感，如果通過交換隱私，獲得便利、效率及安全。在很多情況下，他們是願意這麼做的。」

李彥宏的言論一出，在微博上引起眾怒，有網友痛批，「這是嫌百度涼的還不夠快？」、「你們竊取用戶的隱私，把黑心的醫院推送給病人牟利，這就是你們在幹的事」；更有網友吐槽指出，「真心說，現在我能用google就不用百度，能用Youtube 就不用優酷。先別管內容，論商業廣告百度和優酷比資本主義還資本主義。」

但也有部份網友認為，不少媒體與網友斷章取義，百度並非要犧牲使用者的權益，相反地還有意加強資安的保障。無論如何，李彥宏的觀點確實成功引起大眾的討論與激盪，再「便利與隱私」之間，也許我們需要更多、更新的思維去規範這些。

(中時電子報)