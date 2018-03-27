新幹話！賴揆：5成台灣人都加薪 電價漲沒太大影響

圖為行政院長賴清德。(本報系資料照)

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物價飆漲現象，多數人都很有感，下月起台電又將帶頭起漲電價，恐造成另一波漲價潮。國民黨立委王惠美質詢行政院長賴清德時，強調目前物價不斷上漲，就只有民眾的薪水不漲；對此，賴清德反駁，根據統計，去年雖然沒有每一個人都加薪，但至少有五成以上都有加薪；因此，電價調漲對多數人不會有太大影響。

賴清德也強調，對於王委員關心的物價，包括公平會、消保處都有在嚴格監督物價的發展。這席話引起王惠美不滿，氣得直說「大陸的大媽是在搶黃金，我們的大媽是在搶衛生紙，你要繼續講下去就要被笑了！」

台電即將調漲電價，對此，賴清德表示，針對此波調漲，電價審議委員會已經有做了處理，因為，根據主計處預估對物價調漲影響度只有5.8%，全年消費者物價(CPI)也仍維持在1%多，因此，並不會造成多大影響。

但王惠美說，從實際面來看，無論是鮮奶、麵包到民生用品，在過去這段時間幾乎都漲價，但老百姓的薪水就是不長，政府應該要提出實際作為，避免電價調漲後造成另一波聯鎖效果。

對此，賴清德說，台灣去年雖然沒有每一個人都加薪，但是多數人的薪水都有調漲，「也特別謝謝王委員對軍公教加薪的支持」，因為後續私人企業也都有加薪，「根據統計，至少5成以上都有加薪」。

(中時)

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