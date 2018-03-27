善款運用非「黑跟白」 葉俊榮提災民核心漸層原則

2018年03月27日 15:00 中時 張理國

花蓮賑災善款爭議，花蓮地震善款監督委員會召集人張善政呼籲行政院長賴清德應該說明，內政部長葉俊榮接受 Yahoo TV「彭博士觀風向」訪問時，提出以災民為核心的「漸層」概念，捐款用於災民，如果有剩餘，再一層一層的處理，至於善款運用為何如此，善款機關也要充分溝通說明，善款運用不是「黑跟白」，如果是善款運用有計畫跟想法的話，這樣的次順感較能獲得民眾完整的支持。

葉俊榮說，花蓮善款問題，一般直接連想善款是救災民，而且善款是來自捐助者，捐助人一定有他的想法，《災防法》第45條明白規定，善款要專款專用，而且要尊重捐助者，只要捐助者有明白表示，接受捐助單位一定要尊重原捐助者，若無明白表示，只是基於善念，原則上就要專款專用，不能用於原公務預算，像是人事費，或縣市政府該做的事，此一大方向釐清的話，再來就是溝通問題，要說明善款為何這樣做，與災害有何關聯，很難直接講什麼可以什麼不能，法律也不可能詳細規定。

葉俊榮並說，善款運用顧慮最大的爭議，是要透過善款良性運用，不要讓善心捐助者有所猶豫，好好珍惜善心，才能讓善心源源不絕。善款運用，善款機關應該要有整體優先順序排定，對災民救助，是不是完整，有剩餘再「漸層」處理，任何事都不是一定是「黑跟白」，可能是延續，如果是有計畫跟想法的話，這樣的次順感較能獲得民眾完整的支持。

葉俊榮表示，漸層概念最核心的是災民，如果善款足、再一層一層處理，整體都是專款專用，用於救災，而災民的定義也是漸層的觀念，運用善款也要依此原則處理。最重要還是善款機關本身要符合社會期待，花蓮善款爭議，對台灣也是一個啟示，怎樣從個案學習把事情做好。

(中時)