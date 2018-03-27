高中生公園違法釣魚　慘吞3萬元罰單

2018年03月27日 14:45 中時 張穎齊

高中生違法在七堵區富民親水公園釣魚，甚至將機車停在「封溪保育」告示牌的前方，經動保所檢查員詢問下，高中生坦承沒有特別注意到告示牌，往後會乖乖守法，不敢再來了。（張穎齊翻攝）

得不償失！基隆市2名高中生平時熱愛釣魚，23日下午2時許相約一起帶著釣竿到七堵區富民親水公園釣魚，並無視公園入口處豎立的禁止釣魚告示牌，在園內的瑪陵坑溪垂釣，經動保所的檢查員獲報後，到場取締，今（27）日將2名高中生依違反漁業法各處3萬元罰款。

動保所長陳瑞濱指出，2名男同學就讀基隆市某高中3年級，是同班同學，年約18歲，因為大學繁星已經上榜，閒暇之餘便結伴帶著釣竿，騎車到富民親水公園釣魚，2人當時還將機車停在「封溪保育」的告示牌前面，無視牌上指示，逕入園內垂釣。

陳瑞濱說，有民眾當下目擊後，立即向動保所報案，檢查員隨即也到場取締，發現2名高中生已經釣了10幾尾的「溪哥」，不過並沒有帶著容器，只是將魚釣了又放生，但觸法已成事實，仍依照違反漁業法規定，將2人處以最低3萬元行政罰鍰。

「不敢再犯，也不敢再來了！」2名高中生當下向檢查員表示，他們將機車停放在入口處後，並沒有特地注意到告示牌，所以不知道此處是保育公園，對於犯錯的行為感到十分懊悔，已經了解溪流保育的重要性，並承諾會乖乖守法，不敢再犯。

陳瑞濱說明，在市民強烈要求保護溪流自然生態下，市府自2003年就已公告暖暖溪、瑪陵坑溪、友蚋溪、拔西猴溪等4條溪流，全面實施封溪護魚，動保所也在每200公尺就設立封溪的告示牌，且富民親水公園前的告示牌還是新的，上方明確寫著河段嚴禁電、釣、毒、炸、捕撈水生動物。

「依例仍需懲罰！」陳瑞濱坦言，市府已在保育的地段豎立告示牌加強宣導，但若發現民眾有違規釣魚的行為，經蒐證後仍需懲罰，雖然將2人各處最低的3萬元罰款，不過可以「分期付款」，並希望他們能記取教訓，大家一起保育野生動物，共同維護環境生物的多樣性。

(中時)