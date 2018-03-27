高中生公園違法釣魚　慘吞3萬元罰單

基隆市2名高中生於23日下午2時許，結伴到七堵區富民親水公園，卻無視「封溪保育」的告示牌違法釣魚，動保所檢查員獲報到場後，將2人依法處各3萬元的罰款。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時
高中生違法在七堵區富民親水公園釣魚，甚至將機車停在「封溪保育」告示牌的前方，經動保所檢查員詢問下，高中生坦承沒有特別注意到告示牌，往後會乖乖守法，不敢再來了。（張穎齊翻攝）

得不償失！基隆市2名高中生平時熱愛釣魚，23日下午2時許相約一起帶著釣竿到七堵區富民親水公園釣魚，並無視公園入口處豎立的禁止釣魚告示牌，在園內的瑪陵坑溪垂釣，經動保所的檢查員獲報後，到場取締，今（27）日將2名高中生依違反漁業法各處3萬元罰款。

動保所長陳瑞濱指出，2名男同學就讀基隆市某高中3年級，是同班同學，年約18歲，因為大學繁星已經上榜，閒暇之餘便結伴帶著釣竿，騎車到富民親水公園釣魚，2人當時還將機車停在「封溪保育」的告示牌前面，無視牌上指示，逕入園內垂釣。

陳瑞濱說，有民眾當下目擊後，立即向動保所報案，檢查員隨即也到場取締，發現2名高中生已經釣了10幾尾的「溪哥」，不過並沒有帶著容器，只是將魚釣了又放生，但觸法已成事實，仍依照違反漁業法規定，將2人處以最低3萬元行政罰鍰。

「不敢再犯，也不敢再來了！」2名高中生當下向檢查員表示，他們將機車停放在入口處後，並沒有特地注意到告示牌，所以不知道此處是保育公園，對於犯錯的行為感到十分懊悔，已經了解溪流保育的重要性，並承諾會乖乖守法，不敢再犯。

陳瑞濱說明，在市民強烈要求保護溪流自然生態下，市府自2003年就已公告暖暖溪、瑪陵坑溪、友蚋溪、拔西猴溪等4條溪流，全面實施封溪護魚，動保所也在每200公尺就設立封溪的告示牌，且富民親水公園前的告示牌還是新的，上方明確寫著河段嚴禁電、釣、毒、炸、捕撈水生動物。

「依例仍需懲罰！」陳瑞濱坦言，市府已在保育的地段豎立告示牌加強宣導，但若發現民眾有違規釣魚的行為，經蒐證後仍需懲罰，雖然將2人各處最低的3萬元罰款，不過可以「分期付款」，並希望他們能記取教訓，大家一起保育野生動物，共同維護環境生物的多樣性。

(中時)

大熱天穿外套好詭異 警起疑逮到… 「逼稅」害死低收雞排伯？國稅局…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。