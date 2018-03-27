「逼稅」害死低收雞排伯？國稅局這麼說…

2018年03月27日 14:32 中時電子報 周麗蘭 、 張國欽 中國時報／

斗六市一名雞排攤販林朝明25日在斗六公園上吊身亡，有人貼文到臉書斗六人社交圈，指稱檢舉達人他漏開發票導致國稅局追稅而上吊，引起軒然大波。國稅局雲林分局長陳金華27日表示，完全沒有人檢舉、也無納稅、追稅等情事，只有輔導營業登記，林姓攤販輕生他很遺憾，但事實不應該誤傳。

網友在斗六人社交圈推測是檢舉達人逼死雞排伯，國稅局澄清本案並無檢舉信函，而是從法院的公證租賃契約發現店面是做營業用途（周麗蘭攝）

林朝明（58歲）原住古坑鄉草嶺村，九二一地震後搬到斗六，在斗六新興宮附近炸雞排維生，與越南籍前妻育有一子。

林朝明25日早上6點多被發現在斗六市受天宮旁的公園樹上上吊輕生身亡，有網友在臉書斗六人社交圈貼文指稱，林面臨被國稅局追稅，是檢舉達人逼死雞排阿伯。此一貼文引起熱議，非難國稅局沒人性。

國稅局雲林分局長陳金華澄清，沒有檢舉達人、沒有繳營業稅問題、也沒有罰款，國稅局只有輔導林設立登記，事實就是如此。

陳金華表示，該局定期去法院查抄公證契約的租賃契約書，林朝明的這一筆租賃契約是營業用的，屬於房東要繳的稅賦，因為林也沒有辦理稅籍登記，輔導他辦理營業登記，查定一個月營業額五萬元，照營業稅法的規定並未達8萬元的起徵點，因此也沒有課稅問題，也無罰鍰問題。

陳金華說，這次查抄法院的租賃契約書發現有十幾戶沒有辦理營業登記，林是其中一戶，綜所稅課都通報銷售稅課，輔導營業人辦理營業登記。

陳金華指出，該局負責本案的兩個小姐得知林某輕生，加上網路貼文指責嚴厲，壓力大到哭了一整個下午。

雞排伯家屬低調表示，其實雞排伯的生意時好時壞，沒有特別好，每個月營收與開支幾乎是打平的。就他們了解，國稅局只有1周前來訪要輔導他辦理營業登記，並沒有開單追稅，可能是雞排伯誤會要追稅，才會連續好幾天吃不好、睡不好，還急著找姊姊借錢，但沒想到錢還沒拿到就走上絕路。

家屬強調，他們不會怪罪國稅局，同時澄清「沒有檢舉者」、「沒有開單罰款」、「只有輔導營業登記」，很謝謝大家的關心，只希望大家不要再以訛傳訛，讓雞排伯一路好走。

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(中時電子報)