新北民調贏綠營對手10％？侯友宜：把你捧高再來殺你

2018年03月27日 16:31 中時 曾百村

新北市長參選人侯友宜（右三），27日前往林口參加造勢活動，新北市議員蔡淑君（右四）以及當地里長也現身站台，替侯拉抬聲勢。（曾百村攝）

新北市長參選人侯友宜27日前往林口參加造勢活動，老派港星馮淬帆也現身參加活動。（曾百村攝）

新北市長參選人侯友宜27日前往林口參加造勢活動，有媒體問及，民進黨內部民調顯示，目前侯友宜勝過包括賴清德、蘇貞昌等人超過10個百分點以上，對此侯友宜笑說，這是對手的策略，先把你捧高高的，之後再來殺你，這在選舉過程之中很常見。

侯友宜今天前往林口，參加由市議員蔡淑君所舉辦的座談會，而台下座無虛席，包括大批里長也引領里民到場，現場有里民向侯請願，表示自己的家人罹患肺腺癌，所以她相當重視林口發電廠3號機組運轉問題，而侯友宜也當場答覆，若未來當選市長，一定全力監督發電廠，保障居民的健康。

另外蔡淑君也替居民發聲，表示大部分林口居民認為機捷票價太貴，以致於不少人至今仍搭乘客運轉乘北捷；侯友宜認為，新北市政府在機捷當中也有股份，可以跟機捷談判，雖然不知道能降多少幅度，但他允諾，若他當選新北市長，絕對會立即著手談判，希望在機捷獲利以及居民交通便利性上取得平衡點，讓機捷成為林口日常就會使用的大眾交通工具。

會後媒體則問及，目前民進黨的民調中，侯友宜大勝賴清德、蘇貞昌等人超過10個百分點，不過侯友宜則說，對方選舉策略就是先把你捧高，之後再來殺你，透露選舉要到最後一刻「票投進去了才是你的」，強調自己還是守本分把事情做好，民調僅供參考。

而今天侯友宜的造勢活動相當熱烈，不僅大批里民、里長到場要求合照外，包括老派港星馮淬帆也到場為侯友宜加油，而侯友宜則送上象徵「包中」的菜包及粽子給蔡淑君以及里長們，預祝他們都能連任成功，最後還高歌「愛拚才會贏」，營造大團結勝利氣勢。

(中時)