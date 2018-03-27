新北民調贏綠營對手10％？侯友宜：把你捧高再來殺你

新北市長參選人侯友宜（圖左），致贈象徵「包中」的菜包及粽子，給年底競選連任的新北市議員蔡淑君（圖右），以及當地里長等人，互相拉抬聲勢。（曾百村攝）

友善列印
中時
新北市長參選人侯友宜（右三），27日前往林口參加造勢活動，新北市議員蔡淑君（右四）以及當地里長也現身站台，替侯拉抬聲勢。（曾百村攝）
新北市長參選人侯友宜27日前往林口參加造勢活動，老派港星馮淬帆也現身參加活動。（曾百村攝）

新北市長參選人侯友宜27日前往林口參加造勢活動，有媒體問及，民進黨內部民調顯示，目前侯友宜勝過包括賴清德、蘇貞昌等人超過10個百分點以上，對此侯友宜笑說，這是對手的策略，先把你捧高高的，之後再來殺你，這在選舉過程之中很常見。

侯友宜今天前往林口，參加由市議員蔡淑君所舉辦的座談會，而台下座無虛席，包括大批里長也引領里民到場，現場有里民向侯請願，表示自己的家人罹患肺腺癌，所以她相當重視林口發電廠3號機組運轉問題，而侯友宜也當場答覆，若未來當選市長，一定全力監督發電廠，保障居民的健康。

另外蔡淑君也替居民發聲，表示大部分林口居民認為機捷票價太貴，以致於不少人至今仍搭乘客運轉乘北捷；侯友宜認為，新北市政府在機捷當中也有股份，可以跟機捷談判，雖然不知道能降多少幅度，但他允諾，若他當選新北市長，絕對會立即著手談判，希望在機捷獲利以及居民交通便利性上取得平衡點，讓機捷成為林口日常就會使用的大眾交通工具。

會後媒體則問及，目前民進黨的民調中，侯友宜大勝賴清德、蘇貞昌等人超過10個百分點，不過侯友宜則說，對方選舉策略就是先把你捧高，之後再來殺你，透露選舉要到最後一刻「票投進去了才是你的」，強調自己還是守本分把事情做好，民調僅供參考。

而今天侯友宜的造勢活動相當熱烈，不僅大批里民、里長到場要求合照外，包括老派港星馮淬帆也到場為侯友宜加油，而侯友宜則送上象徵「包中」的菜包及粽子給蔡淑君以及里長們，預祝他們都能連任成功，最後還高歌「愛拚才會贏」，營造大團結勝利氣勢。

(中時)

善款運用非「黑跟白」 葉俊榮提… 藍憂政府收回蔣經國基金會 法部…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。