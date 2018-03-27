做一件事有機會得百萬 聯發科辦「智在家鄉」競賽

2018年03月27日 15:18 中時 林志成

「每個人都應該為家鄉做一件事」，聯發科技公司今天宣布推動「智在家鄉」數位社會創新競賽，參賽者須以台灣368鄉鎮及社區為關注對象，用數位科技幫他們解決面臨的問題，在6月18日前完成提案，首獎可得100萬元。

「智在家鄉」競賽由聯發科技教育基金會執行，徵件不限參加年齡、學生、社會人士、非營利組織、地方社團乃至公司行號皆可組隊報名。評分著重於喚起社會關注，社會影響力及可行性、原創性及運用數位科技的能力為關鍵。

聯發科技「智在家鄉」初賽結果預計於今年7月公布，入圍的20組團隊都可獲得5萬元研發獎金，決賽將於12月舉行，屆時將選出特優1組給獎金100萬元、優等獎3組獎金20萬元。有興趣參加者，可上「智在家鄉」活動網站報名。

聯發科技教育基金會董事長蔡明介說，科技的力量應該讓每個人都受惠，即使是一個小鄉鎮的問題，如果有人關心，就有改善的可能。聯發科技辦「智在家鄉」競賽，是要拋磚引玉，找出可以改善台灣社會的科技創新力量。

聯發科技表示，「智在家鄉」競賽構想緣起於1年多前，聯發科技與台南市政府、成功大學攜手合作，針對台南地區迫切須要解決的病媒蚊問題提出「智慧捕蚊燈計畫」，今年希望透過競賽，鼓勵更多有志之士投入，一起解決台灣鄉鎮的問題。

聯發科技表示，有興趣參加「智在家鄉」的民眾，可以2、3個人為一組，以台灣368鄉鎮及區作為關注對象，提出所欲改善的真實問題（或在地需求）及解決方案，並選擇至少1個在地公共組織（如地方政府、在地協會或社團）為諮詢或合作對象，提出執行計畫後參加比賽，就有機會得100萬元。

(中時)