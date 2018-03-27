海基會董座田弘茂卸任 再度化身「田教授」

海基會今舉行董監事聯席會議，選出新任董事長，現任董事長田弘茂會前致詞。（記者呂佳蓉攝）

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旺報

海基會今舉行董監事聯席會議，將選出新任董事長，現任董事長田弘茂會前致詞時，再度化身「田教授」，大談美中台、東北亞國際局勢，談及兩岸關係時，強調兩岸關係的和平與穩定是大家共同追求的目標，亦是這一代人的責任，深信持續釋放善意，營造友善對話環境，終能開啟雙方的對話與合作，造福兩岸人民。

田弘茂主持任內最後一次海基會的董監事聯席會議，除感謝董監事支持，面對複雜嚴峻的國際形勢，田弘茂提出相關看法。

他指出，2018年的東北亞局勢，依然面臨高度的潛在風險，總統川普領導下的美國外交政策與作為令人有反覆不定的感覺，而北韓領導人金正恩以發展核武做後盾的行事作風，更是光怪陸離；美中兩國關係也顯示惡化跡象，雙方走向所謂「貿易戰爭」的可能性日漸成形，未來美中與美韓關係的發展，有待近期高層會談後才能更加明朗。

面對當前兩岸形勢，田弘茂認為，中共十九大、兩會後，大陸新一屆領導班子確立，習近平的「新時代思想」意在落實新型大國關係，對行之有年的當前國際秩序造成影響，對兩岸關係發展同樣會帶來全新的挑戰。

田弘茂呼籲，大陸新一屆領導班子應以開闊的胸襟與創意的思維來促進兩岸關係未來的發展。畢竟兩岸關係的和平與穩定是大家共同追求的目標，亦是這一代人的責任。

他坦言，當前雙方互動交流確實存在瓶頸，勉勵海基會同仁，只要秉持著耐心、善心與誠心，一定可以找出雙方繼續向前互動的新路徑，建立新的模式，相信不管任何時候兩岸恢復交流和協商，海基會都有充分的準備。

(旺報)

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