騎士載弟上班遭撞 捲公車底盤性命垂危

一名潘姓機車騎士27日載著弟弟上班，卻遭到公車側撞，導致他遭捲進公車底盤下方，送醫急救後目前仍生命垂危。（曾百村翻攝）

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一名潘姓機車騎士27日載著弟弟上班，卻遭到公車側撞，導致他遭捲進公車底盤下方，送醫急救後目前仍生命垂危。（曾百村翻攝）

騎士撞公車命危！27日上午7時許，一輛台北客運843號公車，行經新莊新樹路欲轉彎時，疑似不慎撞上另名直行的機車，騎士摔車後人遭捲進公車底盤，警消當場請附近工廠出動起重機將公車車頭抬起後，將騎士拉出送醫，但騎士送醫後性命垂危，責任歸屬仍待警方釐清。

警方調閱監視器發現，肇事的陳姓司機（54歲）當時駕駛公車從新樹路、大安路口左轉時，疑似未注意潘姓機車騎士（36歲），就直接將其撞上，由於事發突然，潘男的機車瞬間噴飛，而潘男也遭公車捲進車底，當場失去意識。

警消抵達現場之後，發現潘男被卡在公車底盤下方，還向鄰近工廠商借起重機，將公車車頭抬起後，再將潘男拉出，緊急送往亞東醫院急救，而院方初步診斷，潘男肋骨骨折還有氣、血胸情況，目前仍陷入昏迷，清況不樂觀。

當時潘男的弟弟坐在後座，表示當時哥哥騎車的時候是綠燈，而且他們是直行車，不解為何公車沒看到他們就直接轉彎。陳姓公車駕駛被帶回警局製作筆錄後，同時測得酒測值為零，表示自己當下並未看到潘男的機車，才會釀出這起車禍事故，警方表示，詳細車禍原因及責任歸屬仍待釐清。

(中時)

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