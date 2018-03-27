曾參與臺海飛彈危機 共軍神威大隊12架轟6攻勢演訓

2018年03月27日 15:10 中時電子報 喻華德

中共空軍今天發佈消息，共軍「神威大隊」所在的中部戰區空軍第36轟炸師出動12架轟6K轟炸機，從關中腹地遠端機動某區域開展實戰化軍事訓練，在實戰訓練中提升打勝仗的能力。

中共中部戰區空軍第36轟炸師出動12架轟6K進行大兵力訓練。(圖/中共空軍發佈 107年3月27日）

共軍「神威大隊」前出島鏈、戰鬥巡邏南海、礪劍高原，在練兵備戰中不斷飛出新航跡。這次遠程機動歸來的「神威大隊」大隊長連天冉少校說，三年前，就在他們師，習近平主席登上轟6K轟炸機，坐進駕駛艙，瞭解裝備性能，提出「思想政治要過硬、打仗本領要過硬、戰鬥作風要過硬」戰略要求。每一個職務、每一次起飛，他們都立起「過硬」的標竿（編按：大陸稱「過硬」意指「禁得起考驗」）。

中共中部戰區空軍第36轟炸師出動12架轟6K進行大兵力訓練。(圖/中共空軍發佈 107年3月27日）

「鐵心向黨、敢打必勝」，是第36轟炸師飛行大隊的基因和本色。民國85年3月東南沿海方向的一次重大軍事演習中，他們以過硬戰鬥作風出色完成任務受到中央軍委通令嘉獎，被空軍授予「神威大隊」榮譽稱號。歷史上，他們還曾航空測量珠穆朗瑪峰、空投空爆原子彈和氫彈，功績顯赫。

前出第一島鏈飛越宮古海峽時，「神威大隊」轟6K轟炸機受到外國軍機干擾阻撓，飛行員直面威脅、正確處置、勇往直前，在西太平洋上鍛煉了實戰能力。師長郝建科大校表示，「不管誰來跟蹤干擾，他們還要一如既往；不管遇到什麼阻撓，他們還要常去多飛」。

轟6K外側派龍掛載「空地63」(K/AKD-63)遠距遙攻飛彈，內側掛載「長劍20」(K/AKD-20)巡航飛彈。(圖/中共空軍發佈 107年3月27日）

一次陸空聯合演習，「神威大隊」深入高海拔無人區域，挑戰裝備、生理和心理極限，選擇最有戰術價值的突擊航線，科學管控風險，進行編隊穿山谷飛行，精准命中目標，開創轟炸機部隊「高海拔」、「聯合打擊」和「夜間臨空突擊」等多項紀錄，大隊在近似實戰的環境下鍛煉。

新年伊始，「神威大隊」和全師官兵頂著風雪聆聽主席訓令，「苦練殺敵本領、時刻準備戰鬥」的錚錚誓言在漫天飛雪中迴響。他們克服關中持續半月的雨雪冰凍天氣，依照空軍新一代軍事訓練法規要求，開展「大機群編隊遠端夜間機動訓練」，多架轟6K夜間緊急出動，連續開展「跨晝夜、長飛時滾動訓練」，檢驗提升部隊全天候遠端作戰能力。

中共中部戰區空軍第36轟炸師出動12架轟6K進行大兵力訓練。(圖/中共空軍發佈 107年3月27日）

在「三個要過硬」戰略指導下，以「神威大隊」為代表的中共空軍轟炸機部隊，從民國104年3月首次前出第一島鏈飛越巴士海峽，到飛越宮古海峽、對馬海峽，實現了常態化「赴西太平洋遠洋訓練、巡弋東海防空識別區、繞島巡航、戰鬥巡邏南海」。

中共中部戰區空軍第36轟炸師飛行官。(圖/中共空軍發佈 107年3月27日）

中共空軍發言人申進科大校在「神威大隊」表示，空軍轟6K飛行員正在向「全疆域到達、全時空突擊、全方位打擊」目標勤訓精練，全面提升打勝仗能力，履行軍隊的核心任務。

(中時電子報)