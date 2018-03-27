MLB》邪惡帝國變低薪帝國！洋基薪資倒退26年

2018年03月27日 15:01 中時電子報 盧品青

昔日「邪惡帝國」洋基隊已經變成「低薪帝國」了嗎？季外雖然重金迎來全壘打王史坦頓(Giancarlo Stanton)，但還是將團薪壓在1.67億美元，不僅低於1.97億美元豪華稅門檻，甚至還創下2003年來的新低。

大聯盟整體的薪資是不斷上漲的，因此必須從團薪排行來看。根據《美聯社》統計，洋基從1994年至2013年都是聯盟之冠(僅1998年被金鶯中斷1年)。今年團薪排行第7，是他們自1992年以來新低，也就是「團薪水準倒退26年」。

左投沙胖(CC Sabathia)去年2500萬美元，今年回鍋只剩1000萬美元。全壘打王賈吉(Aaron Judge)和捕手桑契斯(Gary Sánchez)都還是菜鳥，年薪只有幾十萬美元。這些人戰力堅強同時也幫洋基省了很多錢。

洋基全隊最高薪的是田中將大與史坦頓，各自2200萬美元(史坦頓原薪2500萬, 馬林魚出300萬)。外野手艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)很貴，2100萬美元而且還握有不得交易條款，他目前受傷趕不上開季，球隊也拿他沒轍。終結者查普曼(Aroldis Chapman)亦有1700萬美元。

洋基的宿敵波士頓紅襪以團薪2.23億美元成為2018的邪惡帝國，巨人以2億美元居次，只有這兩支球隊突破豪華稅門檻。接下來為小熊第3，過去團薪4連霸的道奇與國民並列第4。

「魔球」總裁坐鎮的運動家隊再度敬陪末座，團薪7100萬美元與白襪一同墊底。

(中時電子報)