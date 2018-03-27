藍憂政府收回蔣經國基金會 法部：法無強制規定

2018年03月27日 15:07 中時 張理國

立法院國民黨舉行「財團法人法」公聽會，立委賴士葆質疑，蔡政府已經鎖定「蔣經國基金會」要處理，未來政府要控管基金會，董事會沒有權利說不，法務部法律事務司副司長邱銘堂表示，依照條文內容，主管機關的確有權考量，看看該財團法人有無必要轉為政府的財團法人，但財團法人本身要不要接受，還可以自行考慮，條文沒有強制性；蔣經國基金會問題，他並不清楚個案現況。

賴士葆說，雖然蔣經國基金會成立時，政府捐助超過50%，但蔣經國當時說，政府要非常謙卑，尊重學術界，所以董監事都是國際級的大院士，只有一個是教育部長，而且具有否決權，但這樣的基金會政府要收回，修法後要開始派員進駐，按照法條內容，蔣經國基金會沒有權利說不。邱銘堂表示，依照69條條文內容，並沒有強制性，未來基金會也可以不接受政府捐助。

賴士葆說，第69條條文規定，在本法施行前因接受民間捐贈轉為民間捐助之財團法人者，在本法施行後三年內，主機關經審認該財團法人之政策目的仍存在時，「得」捐贈補足差額，回復為政府捐助之財團法人。其中的「得」是指主管機關，沒有說財團法人可以拒絕，否則條文中會載明得經董事會同意，這樣的條文等於是「硬幹」。

邱銘堂表示，法條中的「得」的確是主管機關有權考量，看看有無必要將該財團法人轉為政府的財團法人，但該財團法人要不要接受，還可以自行考慮，並不是說過去政府捐助超過50%的財團法人，未來都要回歸為政府的財團法人。

(中時)