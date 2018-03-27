神隱吳音寧給小農卡片 承諾的是這件事

2018年03月27日 15:10 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

台北農產運銷公司明天將召開董事會，中華民國農會總幹事張永成今說，會提案撤換北農總經理吳音寧，不過，台北市副市長陳景峻說，要給年輕人機會，明天會「救她一把」。對此，記者未取得吳音寧回應。不過，吳音寧於3月23日給農業合作社、農民團體、農民的小卡片今流出，吳在卡片上提出3點說明，強調北農團隊會盡全力打拼，做一個最公平、公正、公開的產銷平台！

吳音寧在卡片上表示，新聞上頭「休市」風波，已經三個禮拜。若是換做農民的時間，水菜種下去，差不多都可以收成了，從「天公生」到「元宵」來到「春分」，到底代誌是安那？

她在卡片上提出3點說明，如下:

第一點，北農今年休市時間，是去年台北市政府市場處名開會議決議。依決議，產銷單位（包括北農）只能夠遵照辦理。這次事件之後，大家開始關以後「休市」要怎麼樣休，北農也會建議市場處，再一次召開會議，就休市日期進行討論與改進。

第二點、今年農曆過年之後，對北農來講，是一個很大的挑戰，因為蔬菜的進貨量，統計起來，是十年來的最大量。不過，好在拍賣出的價格，是十年來的第三高。感謝農友的信任。咱市場的工作人員，也真正認真、專業，北農團隊會持續進步，做得更好。

第三點，我還想跟大家講一件事，那就是:雖然外面風聲不少，我一直認為，實實再再把蔬菜水果賣好，才是最重要的事。

她並說，俗話在說，日久見人心。就親像咱務農，怎麼樣照顧農作物，農作物就會怎麼樣生長。她請大家放心，北農團隊會盡全力打拼，做一個最公平、公正、公開的產銷平台！

(中時電子報)