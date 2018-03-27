不捨「好鄰居」倒塌 花女學生美展統帥飯店也出現

花蓮女中美術畢業展「野放。自在」由全班學生共同完成的大型壁畫「最後的晚餐」，不忘將倒塌於震災的統帥大飯店一同納入其中。（張祈攝）

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統帥飯店的身影，成為花蓮女中美術班學生創作的素材。（張祈攝）

國立花蓮女中第23屆美術班畢業美展，展出由全班學生共同完成的大型壁畫「最後的晚餐」以術科老師、應屆畢業生為主角，校園生活為背景，創作期間歷經花蓮大地震，鄰近的統帥飯店塌陷遭拆除，美展總召莊靜說，統帥飯店是花女人上學必經過的地標，經同學討論修改，決定將好鄰居納入設計，跟著畫布永遠保留在校園。

花蓮女中美術畢業展「野放。自在」今天起在學藝大樓展出至4月3日，全班23人共展出150件藝術作品，作品包括以畫布類作品為主，展出西畫、國畫、版畫等，複合媒材、裝置藝術也在展出作品中，連廢棄顏料塊也成為作品素材之一。

班導師張書衡說，美術班畢業展大型壁畫擔任主視覺，由全班學生共同完成，往年皆在展場外的大型牆面上創作，每年展出班級就粉刷掉前一年學長姐作品，今年畢業班學生提議要「永久保存」，便以6幅畫作合併成一幅壁畫，展覽結束後安排存放在圖書館，也因為要永久展出，學生格外謹慎，一直到展出前一晚還在「加工」，要展出最好作品。

這幅最後的晚餐由副總召吳優設計，參考文藝復興名畫「最後的晚餐」，耶穌及12門徒改以6位術科老師及23名同學為主角，把猶大的角色刪除，象徵快樂的盛宴，背景加上校園景點、校狗、班貓等，

桌上的餐宴則以「重要的物件」取代」食物，成年後的第一瓶啤酒、老師種植的百香果等，都成為畫中的一部分，美展總召莊靜說，歷時1個多月的畫作，期間遇到0206花蓮大地震，為紀念這次天災，特別將倒塌的「鄰居」統帥大飯店也設計在內，紀念它曾經佇立的景象，跟著畫作流傳下去。

(中時)

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