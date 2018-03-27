清明節連假 航港局開航1466航次

2018年03月27日 15:22 中時 王思慧

清明節連續假期即將到來，交通部航港局表示，疏運期程為4月3日至9日共計7天，預計提供台灣本島與離島間10條航線，及金馬小三通4條航線總計固定開航1,466航次，預估可提供35萬2,304人次的運能。除為因應連假運輸需求協調業者加派航班疏運旅客外，並加強客輪安全檢查，嚴格要求業者注重航行安全，不得超載旅客，以維護旅運安全。

航港局表示，為使所有旅客均能快樂出門、平安回家，將於清明節連續假期前派員前往各地客船碼頭，加強載客船舶救生、救火、救難設備檢查並查驗其演習情形，以確保載客船舶安全管理。

如疏運期間遇不可抗力因素致載客船舶無法航行時，各航務中心除要求業者於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布，方便民眾掌握訊息，同時啟動海空聯繫機制，請民航局協調加派班機疏運旅客。

航港局提供緊急聯絡電話，北部航務中心(02)89783530、南部航務中心(07)2620762、中部航務中心0978-300116、東部航務中心0972-762923或0972-762926，以即時處理疏運期間突發狀況及緊急事件，提供旅客良好服務、保障消費者權益。

相關海運航班訊息，民眾可至航港局資訊網點選「為民服務」選項，於「航班表」項下查詢，以預先安排清明節假期期間返鄉及出遊行程。

(中時)