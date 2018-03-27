北市兒童自行車 4月2日起可免費上公車

2018年03月27日 15:23 中時 陳燕珩

民眾攜帶兒童自行車搭乘公車，需將車輛固定在前輪拱平台上，避免滑動影響乘客。（北市交通局提供）

家長帶孩童戶外出遊，常礙於自行車無法上公車，只能選擇其他交通工具。為了方便民眾，4月2日起，台北市轄管低地板公車開放12吋以下兒童自行車免費搭載；另外，台北捷運也開放平日10時到16時，讓民眾攜帶自行車搭乘捷運，但文湖線各站點及台北車站、忠孝新生站等7站除外。

北市公運處指出，依照現行法規，北市聯營公車未開放自行車搭乘，不過民眾反映有需求，因此4月2日起試辦，開放12吋以下兒童自行車（含滑步車）上公車，不額外收費，但若不是低地板公車，或沒有前輪拱平台可放置的公車，暫時不開放。

攜帶兒童自行車上公車後，司機會提供彈性束帶或綁繩，民眾需將自行車固定在前輪拱平台上，避免滑動影響其他乘客，也要注意不能占用輪椅區或阻擋安全通道。若上車時平台已無放置自行車空間，也不得放在公車走道上，需搭乘下班公車。

另外，北捷目前假日全時段開放自行車搭乘捷運，4月2日起將增加開放平日10時到16時，開放路線、車站和收費方式與現行規定相同，民眾需購買自行車票券，1人1車80元；除車廂較小的文湖線各站點，及淡水站、台北車站、大安站、忠孝復興站、南京復興站、中山站和忠孝新生站，其餘站點均開放。

北捷提醒，旅客攜帶自行車進出車站、列車和搭乘電梯時，要禮讓輪椅族、推娃娃車旅客，避免造成碰撞。另外，折疊式自行車只要折疊後符合行李尺寸，可是為一般行李帶入捷運站，沒有時段、適用車站等特殊限制。

(中時)