洛馬提出MQ-25無人加油機構型 採飛行翼設計

洛馬公司臭鼬工廠提出的MQ-25，採用單引擎的飛行翼設計。這是合作圖，在左方還有一隻臭鼬。(圖/臭鼬工廠)

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中時電子報

洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)旗下有個著名高級開發工作室，名叫「臭鼬工廠」(Skunk Works)，他們剛發布了MQ-25黃貂魚(Stingray)無人加油機的概念圖，採用飛行翼設計，外表像小型的B-2轟炸機。他們將以這個設計，與波音公司、通用原子公司一同競爭，得標者可得到美國海軍合約。

大眾機械(popular mechanics)報導，美國海軍的MQ-25計劃，是尋求一種可以在航空母艦上彈射起飛和著陸的無人加油機。它的貯藏燃料至少要有6.3噸，飛行距離可以包括航空母艦以外半徑500浬(926公里)範圍內，如此才可顯著擴大艦載戰鬥機(如F/A-18E超級大黃蜂和F-35C閃電2式)的作戰範圍，一架超級大黃蜂戰機原本的作戰半徑為450浬(833公里)，有黃貂魚加油機的協助後，可以擴展到超過700浬(1300公里)。

有3家軍武公司願意爭取這項標案，分別是波音的鬼怪工廠(Phantom Works)，他們已提出自己的原型機T-1(不過目前只公布前視圖照片，還有很多細節不詳)，還有洛馬臭鼬工廠這次提出的概念圖，至於通用原子系統公司，他們的MQ-25概念圖還沒有提出。

臭鼬工廠所提出的MQ-25概念計畫是一種單引擎、飛行翼設計，雖然它的翼展比戰鬥機稍長一些，不過它配備折疊式機翼，所以在航空母艦飛行甲板不會太佔空間。有意思的是，它的外型讓人聯想到B-2精神式轟炸機，然而B-2的製造者-諾斯洛普格魯曼公司去年卻宣布退出競標計畫，當時令業界相當訝異，結果臭鼬工廠的MQ-25仍然採用飛行翼設計。

洛馬發言人表示，他們的MQ-25正在努力滿足美國海軍的要求，並不是因為隱身效果才設計成飛行翼的，而是這樣設計特別節省空間，同體積的燃油攜帶量比較大。不過洛馬又補充說明，「該公司未來可以迅速地將隱身技術整合到額外的任務系統中」，換言之它還是具有低雷達識別化的潛力，畢竟美國海軍也經常改變心意，突然額外要求其他的性能表現。

臭鼬工廠的這架飛機有光電攝影機，機鼻也會有感應器，加上自主操作系統，可以避免碰撞，以及自動回航等功能。

目前表定美國海軍將在今年9月公布哪家公司贏得MQ-25設計案，合同簽定後，首批MQ-25交付將在2020年初或中期進行。

(中時電子報)

文章來源：Lockheed Martin Unveils MQ-25 'Stingray' Tanker Drone Design for the Navy

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