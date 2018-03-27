為協助青年就業 工作卡制度5月試辦上路

2018年03月27日 15:49 中時 洪安怡

為協助青年就業，勞動部發展署已建置393項職能基準，預計今年5月試辦工作卡制度，讓工作和人才能比對職能基準項目進行媒合；而現行高雄、台中、新竹已有設置青年職涯發展中心外，也預計今年第3季於新北、台南再各新設1處，主要為協助29歲以下非典型就業青年建立職涯履歷。

青年節將至，年輕人對面就業市場卻總茫然無措，依據勞動部「15~29歲青年勞工就業狀況調查」顯示，有51％青年初次尋職遭遇困難，主要原因以經歷不足及不知道適合做哪方面工作者最多，達59％；在「薪資行情及大專生就業導航網站調查」分析中，大專以上畢業生第一份工作，有46％尋職超過1個月，更有11％尋職超過1年。

由此可見，青年求職最大問題在於不知道就業方向，也不知就業能力是否符合勞動市場需要，為此，勞動部近年於高雄、台中地區設置青年職涯發展中心，新竹地區設置賈桃樂學習主題館，提供青年職涯規劃、就業準備及深度諮詢服務等，今年第3季更預計於新北市及台南市，再各新增1處青年職涯發展中心。

此外，勞動部研議多時的「工作卡」制度，也預計於5月試辦，目前初步已建置2100個職業能力單元，和393項知識、技術類的職能基準，如機電整合、焊接等，並依照程度分1~3級；求職者經面談後，所具備的職能基準會載入管理系統內，未來若有相關職務需要相同的職能基準，就可由此媒合。

勞動部發展署就業服務組組長陳世昌說，工作卡制度剛要試辦，393項職能基準也會持續新增，還無法給出預期目標，但希望先將模式發展純熟。

此外，有媒體問及日前華航將招收空服員實習生一事，陳世昌認為，人才經營於個人、企業、政府3方都有責任，但實習生是參與訓練或提供勞務，實際上的確難以釐清。

(中時)