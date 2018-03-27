足球甜心潘彥昕回饋家園 助31人找回足球希望

2018年03月27日 15:28 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

Conti送球到偏鄉活動第二班列車開到花蓮玉里的迷你小學長良國小，甚少回到玉里家鄉的世大運女足「甜心」潘彥昕，跟著Conti董事長楊惟超回到玉里全校僅有31人的迷你小學長良國小，沒想到附近甚至遠及台東都踴躍一同到長良參與活動，讓「咖咖」潘彥昕感動的頻頻對長良小將說：「珍惜擁有，築夢踏實！」

秉持「取之於社會，用之於社會」的社會責任，Conti詠冠體育用品有限公司發起送球到偏鄉活動，共有30所偏鄉國小受惠，並特別邀請世大運排球國手「大眼妹」陳怡如、籃球國手曾祥鈞和女足好手「咖咖」潘彥昕擔任送球天使。

Conti第二班列車開往全校僅31人、幾乎全校都是阿美和布農族小朋友的長良國小，「咖咖」潘彥昕帶領著Conti董事長楊惟超一同來到她的故鄉玉里鎮，沒想到這項活動經過一傳十、十傳百後，竟然除了地主長良國小外，連遠在台東太平、成功國小和花蓮富里國小足球隊都來到長良國小踢友誼賽，讓長良國小當天熱鬧不已。

Conti董事長楊惟（後排左起）、潘彥昕媽媽和爸爸和校長呂俊宏。（Conti提供）

長良國小校長呂俊宏表示，長良國小全校幾乎都踢足球，動態運動以足球為主，靜態則以繪畫和最近開始的烏克莉莉為主。雖然當天下起小雨，但長良國小小朋友不僅親自繪製海報並籌辦友誼賽，連旁邊的幼稚園小朋友都自動搬椅子到旁邊加油吆喝，讓一向平靜的長良國小剎時熱鬧起來。

長良國小足球隊教練屬太魯閣族的葉家瑋在兩年前才轉進長良國小執教，長良國小足球隊員幾乎都來自單親、低收入戶和隔代教養的家庭，葉家瑋希望讓長良國小的小朋友都能藉由踢足球來找到他們人生的樂趣和願景，「贏球永遠不是長良國小足球隊的唯一目標，要教導孩子們透過比賽的『過程』來學習到東西才是最重要的。」葉家瑋說。

去年台北世大運國腳「咖咖」潘彥昕一來到長良國小，就非常受到小朋友的喜愛和注目，咖咖說：「玉里的大街小巷就是我們小時候練習跑步的地方，只是到大學後就很少回來。」由於難得回到故里，連咖咖的爸媽潘丹國、黃玉枝和啟蒙教練林衛志都親自跑到長良國小團聚一下，教練林衛志稱讚說：「咖咖13歲就入選U16國家隊，那時她就已經是我的偶像了。」長良國小隊長馬欣茹在家裡排行老八，看到咖咖姊姊的身手也說：「未來要跟咖咖姊姊一樣，當國家隊員。」

看到滿場的小朋友在踢球，「咖咖」潘彥昕也深有感觸的說：「想起以前在國小踢球時，當時穿的球衣袖子還會長到手肘以下，現在看到小朋友們都有合身的球衣開心踢球，現在又有Conti送他們最新的球踢球，他們真是愈來愈幸福了，也讓我看到未來台灣女足的希望。」Conti董事長楊惟超也頻頻叮嚀小朋友說：「除了踢球，書也要唸，要心存感激，未來長大後有能力了，也不要忘了回來回饋鄉里和學校。」Conti送球到偏鄉第二站就在充滿溫馨和感動的時間中落幕，全校也在「謝謝楊伯伯、謝謝潘姊姊」的童音中溫暖落幕。

(中時電子報)