「湖口兵變」前…蔣氏父子視察部珍貴照片出現！

2018年03月27日 15:32 中時電子報 吳玫穎

蔣緯國陪同蔣介石視察的照片，蔣緯國後方有「裝一師」的字樣。(戴忠仁提供)

受過德國軍事訓練的蔣緯國當年英武的姿態，照片將於4月6、7日，華山園區西一館展出。(戴忠仁提供)

強人總統蔣介石的公子蔣緯國曾自嘲是「燉了14年的中將湯」，因為他的中將軍階掛了14年，直到蔣介石過世後5個月，才在蔣經國簽署下晉升上將，而蔣緯國被冰凍14年就是因為發生了「湖口兵變」事件。資深主播戴忠仁今天發現兩張蔣緯國陪同蔣介石視察湖口裝甲師的照片，他說，這應該是目前可看到蔣緯國失勢前最後一次和蔣介石共同出現在國軍戰車前的畫面。

這兩張照片可看到蔣緯國穿身著戎裝，腳穿長筒軍靴，英姿勃發，帥氣十足，一旁是他的老爸也是三軍統帥的蔣中正總統。戴忠仁表示黑白照片中的後方可看到部隊簡報圖表上有「裝一師」的字樣,再比對史料照片，彩色照片上戴著鋼盔為蔣中正解說的軍人是當時陸軍第一裝甲師師長伊肇毅將軍，同時照片中出現的戰車是美製M41輕型坦克。

M41從1960年代開始成為我國裝甲部隊中的主力，因此可以確定場景為蔣緯國陪同蔣總統視察「裝一師」，拍攝時間應該是民國52年上半年。戴忠仁指出，曾經留德的蔣緯國擔任過國軍裝甲兵司令，主導國府遷台後的裝甲軍事力量發展，當然相關幹部人事都是由他決定。

戴忠仁指出在這張照片拍攝後不到一年，裝甲部隊出事了！民國53年1月21日被蔣緯國力保擔任裝甲兵副司令的趙志華少將在新竹湖口基地，突然召集部隊並且公開表示要大家和他一起去台北「清君側」，除掉蔣總統身邊的小人。

台北聞訊後，情勢緊張，通令北部部隊，沿途如見到裝甲車北上，不待命立即進行摧毀，戰鬥機、轟炸機也裝彈待命準備攻擊戰車。工兵部隊將所有通往臺北市區之重要橋樑，如臺北橋、中興橋都裝置好炸藥，必要時炸斷所有橋樑！還好那位以慷慨言詞煽動部隊情緒的趙志華當場就被政戰人員制伏，這起事件被稱為「湖口兵變」。

事件發生前，其實蔣緯國已經被調去別的單位，但蔣介石總統認為蔣緯國識人不明應該要負責，所以蔣緯國一直沒有被晉升上將，而且從此直到晚年都無法掌握任何實質軍事和政治權力。

戴忠仁表示,他今天發現的這兩張照片，非常具有史料價值，因為這是美國軍援台灣坦克後，蔣介石首次到裝甲兵部隊視察。蔣緯國向他父親展現整軍經武的成效，卻也是蔣介石和蔣緯國同時著軍服視察部隊的最後一次，更是蔣緯國掌握兵權的最後一張照片。而這張蔣氏父子同時視察第一裝甲師的照片，顯然蔣緯國非常喜歡，因為後來蔣緯國曾經將它挑選為裝甲兵內部刊物「捷報」的封面照，當然後來這份刊物就人間蒸發了。

戴忠仁表示這很容易被忽略的兩張照片其實承載也連結了許多歷史，湖口兵變也改變了許多人的生命歷程和軍旅生涯。在兵變事件發生後，所有台北市周邊的橋樑都有憲兵駐守，一直到民國85年才撤除，不過很多崗哨至今還在橋頭。蔣緯國因此事件徹底被冷凍，而當年出面奪下趙志華手槍的朱寶康中校，則是連升兩級成為陸軍少將。

(中時電子報)