溪口老人開心農場種番薯 義賣募照顧經費

2018.03.27嘉義縣 ▲ 柴林腳教育基金會志工與社區長輩自種番薯自採收，義賣收入用來服務當地長者。（翁聖勳攝）

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中時
翁聖勳
2018.03.27嘉義縣 ▲ 柴林腳教育基金會社區長輩自食其力採收番薯讓他們很自豪。（翁聖勳攝）
2018.03.27嘉義縣 ▲ 柴林腳教育基金會社區長輩對於自己辛苦栽種的番薯品質，讚不絕口。（翁聖勳攝）
2018.03.27嘉義縣 ▲ 柴林腳教育基金會社區志工廖寶粟(左一)與86歲長輩李嚴金枝(左二)因農耕交流，互相學習。（翁聖勳攝）

嘉義縣溪口鄉民王崑成及家族數年前成立柴林腳教育基金會，耗資千萬改造家中90年古厝用以開辦老人食堂，服務經費全程自籌，王另外以自家農地栽種水稻及番薯，義賣籌款供應食堂服務經費，社區長輩、志工及鄰近居民每年三、四月共同收割2分半田地番薯，再由柴林國小數位中心藉由網路臉書，或是溪口鄉農會協助販售，讓普通農地變成大家一起照顧長輩的開心農場。

王崑成數年前返鄉，有感村里長者用餐簡陋，於是重新裝修家中三合院古厝，作為老人關懷站及長青食堂用來照顧老人，但基金會長期服務的經費卻成為最大問題。

去年，在友人協助下將自家農地播種番薯，收成義賣增加服務收入，也給了當地長輩發揮的機會，栽種過程中長輩們過去豐富的農耕經驗，以及不施灑化學肥料及農藥的友善耕作法順利讓番薯田有了收穫。

志工廖寶粟說，長者的經驗是一輩子藉此傳承給年輕一代，也讓長輩們肯定自己存在的價值。

高齡86歲的阿嬤嚴金枝說，自己種的沒有灑農藥，「就賀呷」。

柴林腳教育基金會4日1日，番薯田將開放慶豐收，歡迎民眾攜家帶眷摘採無化學農藥的紫心番薯，一同享受農家樂趣。地點位於溪口鄉穀物乾燥中心對面，早上8時開始，現場每3.6公斤400元，電話訂購每3公斤400元，可透過臉書搜尋「財團法人柴林腳教育基金會」，或撥電話（05）269－2211或洽溪口鄉農會（05）269－1845詢問。

(中時)

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