「兩會後的兩岸關係走向」研討會28日舉行

2018年03月27日 15:48 旺報 宋秉忠

由《旺報》、文化大學社科院、廈門大學台灣研究院主辦的「兩會後的兩岸關係走向」學術研討會28日在文化大學推廣教育部國際會議中心舉行，邀請前陸委會主委夏立言、前海基會董事長洪奇昌、廈大台研院前院長劉國深、《中國時報》社長王丰、台灣世代基金會執行長洪耀南等兩岸專家學者，針對蔡政府的兩岸政策、大陸對台政策、新國際局勢與兩岸關係等面向進行研討。

今年春節剛過不久，中共便宣布提前召開十九屆三中全會，為習近平延任進行修憲大工程，而國台辦亦選擇二二八宣布31項惠台措施，承諾給予大陸台商國民待遇，並為台灣青年和專業人士赴陸發展提供誘因。這個被喻為自ECFA以來最大規模的惠台方案，據說背後是中央對台工作領導小組，包括國台辦、中央組織部、國家發改委等29個單位參與商議。對此，陸委會嚴正以對，以「吸納台灣資源，以利益交換政治認同」責難之。

文化大學社科院院長趙建民指出，政府的作用首在管理，然而，蔡政府的兩岸政策，卻使得台灣在兩岸事務中「去政府化」；面對大陸經濟的全面升級，大陸台商的經營環境日益惡化，政府本應以公權力為後盾，帶頭為台商創造惠台措施所提供的各項優惠條件，進而在產品創新和品牌優化方面，提供助力，以期擴大國際經貿版圖，避免台商在地化；對內，則是借用大陸龐大市場，簽訂有利協議，提振經濟、提升工資，增加年輕人的國際歷練，而非選擇出走。

不幸的是，面對大陸強勢政策，「政府除了抱怨兩句外，看起來也難有作為，再不痛定思痛，恐難逃覆敗的厄運！ 」趙建民感嘆。

面對以「習核心」為領導的北京當局，對台政策是否會以「維穩」優先，避免影響日益複雜的東亞局勢？台灣又需要如何因應？這些問題正是本次研討會所要探討的主題。

(旺報)