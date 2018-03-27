原能會同意核二廠2號機併聯發電

原能會今天發函台電，同意核二廠2號機併聯發電。（資料照／台電提供）

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中時

行政院原子能委員會今日（27日）發函台電，同意核二廠2號機大修後機組初次併聯運轉，預估逐日升載，4天後滿載發電，可增加98.5萬千瓦、大約3%的備轉容量。對於逐漸升高的氣溫，台電在調度上較有餘裕。

原能會是在3月15日到立法院教育及文化委員會做專案報告，並於20日正式准許核二廠2號機再啟動運轉。台電隨即依序啟動反應爐，執行併聯前各項設備調校、測試等動作；這段期間原能會也增派視察員進行現場查核，以確保運轉安全。

所有準備工作陸續就緒後，台電於25日提出併聯申請，原能會立即進行核二廠2號機併聯申請文件審查，並檢視自20日准許機組再啟動後各項現場查證的結果，確認機組現狀已符合併聯要求，便於今日同意台電的申請。

為了確保核安，原能會進一步要求台電，必須建立機組啟動過程中，各階段重要測試及作業項目的查核清單，並且加強品質稽查。同時原能會仍會持續增派視察員到核二廠，查核機組升載期間的關鍵步驟執行情形，以及相關的安全系統功能測試作業，以確保機組併聯運轉後的安全。

核二廠2號機是在2016年5月16日大修後再啟動運轉，隨即發生發電機避雷器箱爆炸受損而停機進行檢修，停機迄今已超過1年10個月、合計600餘天。台電在今年2月5日歲修完成後申請核二廠2號機再運轉；原能會經過1個月詳細審查，於3月5日公布審查結果，認為機組符合再運轉的各項要求。15日原能會主委謝曉星到立法院教委會做專案報告，20日正式准許核二廠2號機再啟動運轉。

(中時)

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